1995, le gros bilan

Les matches de 1995 à revoir

Le clasico Real-Barça du 7 janvier 1995: le Real de Jorge Valdano retourne une manita (5-0) dans la figure du Barça de Johan Cruyff. Chez Footballia.

PSG-FC Nantes du 11 janvier 1995: l’insolence nantaise éloigne le dernier prétendant susceptible de lui barrer la route du titre. Chez Footballia.

PSG-Barcelone du 15 mars 1995, quart de finale de la Ligue des champions: un but de Vincent Guérin pousse la carrière d’entraîneur de Johan Cruyff vers sa fin (tout en prolongeant celle de Luis Fernandez). Chez Footballia.

Ajax-Bayern du 19 avril 1995, demi-finale de la Ligue des champions: la classe biberon de Louis van Gaal surpasse un Bayern un peu trop tranquille. Chez Footballia.



Les plus beaux buts de l’année

Le contre d’école de l’AC Milan ponctué par Boban au Parc des Princes en demi-finale de la Ligue des champions contre le PSG.

Le but de George Weah avec le Milan contre la Lazio, et une poignée d’autres qui permettront au Libérien de décrocher le Ballon d’Or.



Les gestes fous

Le yoko-Geri d’Eric Cantona à Selhurst Park contre Crystal Palace, acte fondateur du Manchester United de Sir Alex Ferguson.

La frappe lointaine de l’Espagnol Nayim au Parc des Princes donne, au bout des prolongations, la Coupe des Coupes au Real Saragosse.

Le coup du scorpion de René Higuita, à Wembley, aussi spectaculaire qu’inutile (donc génial).



Les héros improbables

Jean-Louis Garcia, quatrième gardien du FC Nantes titularisé sans préavis pour un quart de finale européen à Leverkusen.

Jean-Marc Bosman, obscur attaquant belge, remporte une longue bataille juridique contre l’UEFA et bouleverse le paysage du foot européen.

Les deux personnages du film The Van de Stephen Frears, chômeurs irlandais qui font fortune avec leur baraque à frites grâce aux exploits de l’équipe nationale d’Irlande au Mondiale 1990.



Les trucs fondateurs

Le but de Youri Djorkaeff contre la Pologne au Parc des Princes, et le match Roumanie-France à Bucarest qui a suivi, qualifient la France pour l’Euro 1996.

Le premier ministre pose la première pierre du "grand stade" posée à Saint-Denis.

La Poste lance un grand concours pour créer la mascotte de la Coupe du monde 1998.

La FIFA entérine le principe du but en or (ou mort subite) pour ses prochaines épreuves.

PSG-Bastia, première finale de la nouvelle Coupe de la Ligue.

La firme de jeux vidéo Konami publie son premier International Superstar Soccer (ISS pour les intimes).

Miossec sort Boire, son premier album, où figure la chanson “Évoluer en troisième division”.



Les moments un peu tristes

La fin de carrière de Marco van Basten.

L’OM en deuxième division, privé de montée de surcroît.

La saison un peu ratée de Manchester United.

Le match Irlande-Angleterre du 15 février arrêté pour cause de bagarres dans les tribunes.

Les disparitions de Stefan Kovacs et Henri Guérin, anciens sélectionneurs de l’équipe de France, et de Gunnar Nordhal, ancien grand attaquant suédois de l’AC Milan.



Les événements passés inaperçus

La première sélection d’Alessandro Del Piero et d’Oliver Kahn.

La firme Bayer lâche le club d’Uerdingen qu’elle finançait depuis 1953.

Les naissances d’Adrien Rabiot, Presnel Kimpembe, Thomas Lemar, Clément Lenglet, et Anthony Martial.



Le point transferts

Romario quitte Barcelone dès janvier pour Flamengo.

Andy Cole (Newcastle) rejoint Manchester United en janvier.

Jorge Burruchaga rejoint Independiente après plusieurs mois de suspension liés à l’affaire VA-OM.

George Weah rejoint l’AC Milan en juillet. Bergkamp à Arsenal. Gullit à Chelsea. Djorkaeff et Loko au PSG. Karembeu à la Sampdoria.



Les affaires en cours

Le procès de l'affaire VA-OM commence le 13 mars. Jean-Pierre Bernès reconnaît avoir tenté de corrompre les joueurs de Valenciennes sur ordre de Bernard Tapie. Jacques Mellick est condamné à six mois de prison avec sursis et deux ans d'inéligibilité. Deux ans de prison dont un ferme pour Tapie. Deux ans avec sursis pour Bernès. Un an avec sursis pour Jean-Jacques Eydelie. Six mois avec sursis pour Jorge Burruchaga et Christophe Robert.

Le procès des responsables de la catastrophe de Furiani débute le 7 février 1995.

Éric Cantona est suspendu jusqu’au 1er octobre 1995 par la FA, il est aussi condamné à deux semaines de prison par la justice anglaise et libéré sous caution.

Claude Bez est condamné à trois ans de prison pour escroquerie dans la rénovation du Haillan.

Fabien Barthez est contrôlé positif au cannabis.



La petite attention qui fait plaisir

Le Paris Saint Germain remet son maillot Hechter au goût du jour.



Les rumeurs auxquelles on ne croit pas trop

Arsène Wenger serait en contact avec Arsenal.



Les choses qu’on ne savait pas

Le match France-Pays Bas de janvier 1995 est la dernière sélection de Jean-Pierre Papin et d’Éric Cantona.



Les autres événements auxquels on aurait dû un peu s’intéresser

La Coupe du monde féminine est remportée par la Norvège.

La Copa America est remportée par l’Uruguay de Francescoli.

La Copa Libertadores est remportée par Gremio.

Le championnat du monde militaire est remporté par la France.

