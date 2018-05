[JDD #2] Combustion interne

Jeudi 24 mai. Aujourd'hui, tests physiques. On s'est fait une frayeur. Le doc avait étalonné les instruments avec le passage du premier joueur, sans voir que c'était N'Golo, évidemment. Le reste du groupe a eu les résultats d'un Ephad. Adil était décédé, pour sa part. Une fois corrigé, ce n'est pas beaucoup plus brillant: ils sont rincés. La meilleure préparation possible à une Coupe du monde, pour un joueur, ça reste une bonne blessure à l'automne, avec retour en forme en mars-avril.

Lors des tours de piste, Olive a tout donné, mais quand Djibril et Kylian l'ont dépassé, il y a eu un effet d'optique, on a cru qu'il reculait. "Le haut et le bas de son corps courent pas à la même vitesse", a fait remarquer Benjamin. Je l'ai regardé de travers, parce que je le soupçonne d'une greffe de genou artificiel. Lui, c'est sa jambe blessée qui court plus vite que l'autre. Bon, on a regardé dans les règlements FIFA, il n'y a rien sur les prothèses biomécaniques.

À propos de cramé, on a senti une grosse odeur de plastique brûlé avant l'entraînement. La sécu nous a informés que c'était Rabiot, habillé en black bloc avec casque, lunettes de ski et masque à gaz, qui avait entassé des poubelles devant la grille avant d'y mettre le feu. Les murs sont tagués "Non à la sélection" et "Justice pour Adrien". Il faut lui expliquer que les occupations, c'est à l'intérieur, pas à l'extérieur.

Pendant l'opposition, Sam a emplafonné Kylian, qui est resté au sol. Je lui ai dit plus tard que s'il l'avait blessé, c'était pas un attaquant que j'aurais rappelé, mais Mamadou pour prendre sa place à lui. Avec Koscielny, au moins, je sais à quelles conneries m'attendre, c'est toujours un peu les mêmes. Varane-Umtiti, c'est une charnière centrale très créative, ils peuvent inventer des cagades. Et quand je vois mes latéraux, j'en suis à me demander s'il ne faut pas jouer l'offensive à fond – c'est vous dire si je suis perturbé.

