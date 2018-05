[JDD #1] Trois messages et un enterrement

On avait décidé d'envoyer un message pour le début du rassemblement. On en a reçu trois et le nôtre n'est jamais parti. Ça a bien commencé avec la lettre de Koscielny. Je l'ai bien aimée, mi encouragements de grand frère, mi règlement intérieur. Pour marquer le coup, on l'a imprimée et posée sur les assiettes des joueurs, au déjeuner. Mais en s'asseyant, ils ont tous fait la gueule et j'ai d'abord cru qu'ils avaient très faim, mais Florian a fondu en larmes et j'ai compris. On aurait dû imprimer en couleur, en noir et blanc c'est vrai que ça faisait faire-part de décès.

J'ai dissipé le malentendu et j'ai expliqué la démarche de Kos, mais Giroud a fait sa tête de quand il se concentre intensément et ça m'a encore fait perdre le fil. Ils ont fini par lire la lettre comme si c'était un avis de redressement fiscal, et j'ai compris que ce n'était pas une super idée. Kylian a remarqué qu'il n'avait pas fait une seule faute. "Pour une fois", a ricané Mendy.

La veille, je n'avais pas vu tout de suite le mail de Rabiot – il était arrivé dans les courriers indésirables. J'ai voulu lui expliquer qu'il était un peu jeune pour prendre sa retraite internationale, mais il n'a répondu à aucun de mes messages. J'ai pourtant essayé sur presque toutes les applications. J'espère qu'il n'était pas sur Telegram en train de se faire radicaliser par Abou Anelka. Adrien, en apparence, c'est un mélange de Louis XIV et de lycéen des beaux quartiers. En réalité aussi. Il va venir taguer les murs avec des slogans réclamant la sélection de droit divin.

Là-dessus est arrivé le tweet de Ribéry. J'ai dû consulter mon dictionnaire des smileys pour être sûr de ne rien rater, et avec tous ces points d'exclamation, on aurait dit un message de Yoann Riou. Le staff a tout suite passé la consigne aux joueurs de ne pas RT, puis surveillé si Benzema likait. Franck, je l'aime bien, mais à part comme réserviste pour conduire le bus, je ne sais pas à quoi je pourrais l'employer.

La sortie en VTT dans la forêt de Clairefontaine nous a presque changé les idées. Nzonzi l'a faite sur un grand bi et N'Golo à pied. Il portait les provisions et quand on est arrivés dans la clairière Bernard-Diomède, le pique-nique était déjà prêt. C'était champêtre, on était bien, mais Ousmane s'est souvenu des footings au Borussia, l'air déprimé: "Là-bas, les arbres sont morts et le sol est couvert de cendres". Il va falloir bosser sur l'ambiance.