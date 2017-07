Ballon d'Eau fraîche 2016/17 : les candidats

Ils sont là, ils sont frais – du moins on l'espère: les dix candidats à la 7e édition du Ballon d'Eau fraîche. Qui succédera à Janot, Ducourtioux, Le Lan, Perrin, Danzé et Seube au palmarès?

Comme chaque année depuis le début de la décennie, ils sont dix à concourir, après une sélection pas très impitoyable (mais non dénuée de débats) établie sur le forum. Sans prétention – c'est un peu le principe – ni moralisme, mais non sans bons sentiments, notre trophée est surtout le moment de découvrir ou redécouvrir des joueurs qu'on aimera pour autre chose que des prouesses. Des joueurs plus présents au cœur de leur club que dans les fracas de l'actualité du football.

Falots, voire suspects, ces personnages de gentils footballeurs non-mercenaires proches du terroir? Discrets, en tout cas, mais attachants et pour la plupart avec de fortes personnalités – on n'arrive pas au haut niveau sans lutter. Dans un milieu où la communication est constamment calculée, d'eux, on espère plus de sincérité, et un goût du football qui les rapproche de nous.

Il n'est pas attendu des candidats, ni même du vainqueur, qu'ils fassent carton plein sur les quatre critères de l’élection (voir ci-dessous), mais qu'au total, ils en remplissent le plus possible et, surtout, touchent une corde sensible. À venir sur le site: les portraits-candidatures des dix postulants, avant le vote du du 19 au 30 juillet.

Les candidats

Franck Béria (Lille)

Michaël Chrétien (Nancy)

Cheick Diabaté (Bordeaux / Metz)

Gelson Fernandes (Rennes)

Valère Germain (Monaco)

Vincent Manceau (Angers)

Andrea Raggi (Monaco)

Hiroki Sakai (Marseille)

Pantxi Sirieix (Toulouse)

Florian Thauvin (Marseille)



Dans cette sélection figurent 6 nouveaux candidats, 3 qui l'ont déjà été une fois au cours des deux dernières éditions, et un qui fait la passe de trois: Pantxi Sirieix. 4 des 5 vainqueurs précédents l'ayant emporté après de multiples candidatures, c'est peut-être l'année du Toulousain… Sinon, il rejoindra Hengbart, Gomis et Daf, trois fois nommés, jamais titrés.

Plus surprenante est la présence de Florian Thauvin. On a déjà vu d'anciens candidats au Ballon de Plomb l'être au Ballon d'Eau fraîche (Ben Arfa 2012 / 2016) ou inversement (Bellion 2011 / 2013), mais jamais un lauréat du premier tenter le doublé.

Quitte à fournir nous-mêmes (voir le tableau ci-dessous) de quoi remettre en cause le principe ou les modalités de l'élection, notons la forte surreprésentation de l'OM, qui totalise 9 candidats, deux fois plus que le deuxième à ce classement (Rennes, 4). Mais aucun Olympien n'a été sacré, seuls 3 montant sur le podium… Thauvin et Sakai peuvent-ils y prétendre?

Cette année, la belle équipée monégasque a valu à l'ASM ses deux premières candidatures avec Raggi et Germain. Mbappé, trop beau et trop jeune pour être vrai, devra confirmer sa précoce éligibilité – si toutefois il reste en Ligue 1. Dans ce groupe joyeux, plusieurs joueurs auraient été légitimes.

Le Stade rennais, pourvoyeur traditionnel (et vainqueur avec Danzé), a mandaté cette année Fernandes, et le SCO laissé sa mise sur Manceau. Comme ce dernier, Béria et Diabaté tentent leur chance pour la seconde fois. La dernière pour le Lillois, qui arrête sa carrière, peut-être la bonne pour le Malien, qu'on sait capable de renverser l'adversité en chargeant sur un fil, funambule titanesque, pour rejoindre le ciel où il désarmera les anges de son seul sourire.

Les conditions d'éligibilité

Avoir figuré dans un effectif de Ligue 1 au moins une demi-saison cette année.

Les quatre critères d'élection

La fidélité à son club, la lucidité sur son niveau et son environnement, le sens du collectif et le fair-play.

Le vote

Sur le site des Cahiers du foot du 19 au 30 juillet.

Le palmarès

2010 : Jérémie Janot

2011 : David Ducourtioux

2012 : Arnaud Le Lan

2013 : Loïc Perrin

2014/15 : Romain Danzé

2015/16 : Nicolas Seube