Sirieix roi

C'était écrit, en quelque sorte. Le Ballon d'Eau fraîche accorde une prime à la fidélité, que l'on peut comprendre à la fois comme la longévité dans un club… et comme la longévité parmi les candidats au trophée. À l'instar de Le Lan, (2012) et Danzé (2015), Sirieix l'emporte après trois candidature (Seube en a pour sa part connu quatre avant son sacre de l'an passé). L'heure du Toulousain devait donc venir, et elle a sonné au dernier moment puisque c'était aussi l'ultime chance du néo-retraité.

Il avait tout pour y parvenir. La fidélité à son club, qui procède moins d'une absence d'autre option de carrière que d'un choix qu'il a lui-même bien résumé – et qui rejoint un autre critère, celui de la lucidité: "Je savais que j'étais un joueur moyen et que Toulouse était donc très bien pour moi. Et si je partais, ça aurait été pour aller dans un club inférieur. Même si c'est parfois difficile mentalement, je suis toujours parti du principe de préférer d'être le moins bon parmi les meilleurs que le meilleur parmi les moins bons" (lire son portrait).

Son amour du football, sa façon de se mettre à disposition de son équipe et de ses coéquipiers participent également de sa légitimité au palmarès. Avec 34,4% des suffrages, Sirieix devient ainsi le plus large vainqueur du trophée, devant Seube (33,7%), Perrin (31,6%) et Danzé (29,5%). Mais cette victoire n'a pas été acquise d'emblée, car après 24 heures, c'est Cheick Diabaté qui menait, avant qu'une irrésistible poussée n'emporte l'affaire. D'aucuns y verront le résultat d'une nouvelle mobilisation du TFC et de ses supporters sur les réseaux sociaux, mais la capacité à mobiliser fait complètement partie du jeu.

Postulant atypique, Diabaté peut se consoler avec un des meilleurs scores de deuxième, seul Seube, lors du sacre de Danzé, ayant fait (à peine) mieux. À défaut d'avoir l'eau fraîche, il a tout notre amour.

Le portrait du vainqueur

Sirieix, supersub

Les résultats du scrutin

4.165 votes ont été exprimés, dont seulement 2.887 validés par e-mail: entre les distraits et des bugs persistants sur mobiles, il y a eu de la déperdition mais la participation est en hausse par rapport à l'année dernière. Franck Béria complète le podium en devançant de quelques dizaines de voix les autres candidats, qui ont eu leurs supporters.

Thauvin, candidat atypique en voie de rédemption, figure en milieu de tableau, à quelques encablures de ses coéquipiers Germain et Sakai. L'OM attendra pour sa première ligne au palmarès – pourquoi pas avec Mandanda?

Le palmarès

2010 : Jérémie Janot

2011 : David Ducourtioux

2012 : Arnaud Le Lan

2013 : Loïc Perrin

2014/15 : Romain Danzé

2015/16 : Nicolas Seube

2016/17 : Pantxi Sirieix