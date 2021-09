Une brève histoire des lois du jeu

Extrait du numéro 5 de la revue des Cahiers du football. Illustration Quentin Faucompré.

1863. Création de la Football Association, qui codifie des règles communes.

1867. "Règle des trois joueurs" pour le hors-jeu.

1869. Coup de pied de but.

1872. Création du coup de pied de coin.

1877. Définition des dimensions des buts (7,32 x 2,44m) et de la durée du match (90 minutes).

1878. Première utilisation du sifflet.

1882. Rentrée de touche effectuée à deux mains.

1886. Naissance de l'International Football Association Board (Ifab).

1889. Apparition de l'avertissement (oral).

1891. Adoption du trio arbitral : un central, deux assistants.

1891. Penalty (tiré de n'importe où sur la ligne des 12 yards) et définition du gardien de but comme poste spécifique.

1891. Rond central.

1897. Définition des dimensions du terrain et limitation à onze du nombre de joueurs.

1897. Position de hors-jeu appréciée au moment de la passe du partenaire.

1902. Adoption des dimensions et des tracés actuels de la surface de réparation, dont le point de penalty.

1903. Possibilité de marquer directement sur un coup franc.

1903. Apparition de la clause de l'avantage.

1912. Interdiction pour le gardien de toucher le ballon de la main hors de sa surface.

1923. Interdiction de jouer à plus de onze joueurs par équipe.

1925. Ligne du hors-jeu désormais déterminée par le placement de l'avant-dernier défenseur.

1938. Adoption de la classification des 17 lois du jeu de Stanley Rous.

1939. Distinction entre coup franc direct et coup franc indirect.

1958. Autorisation du remplacement du gardien et d'un joueur de champ s'ils se blessent.

1967. Fin du conditionnement des remplacements à une blessure.

1970. Apparition des cartons jaune et rouge.

1970. Adoption des tirs aux buts pour désigner le vainqueur en cas d'égalité à la fin de la prolongation.

1972. Généralisation des deux remplacements autorisés.

1990. Protège-tibias obligatoires.

1990. L'attaquant n'est plus hors-jeu s'il se situe sur la même ligne que le défenseur.

1991. Quatrième arbitre.

1991. Anéantissement d'une occasion de but manifeste sanctionné d'une expulsion.

1992. Interdiction pour le gardien de prendre à la main un ballon botté délibérément par un coéquipier.

1994. Annonce du temps additionnel par le quatrième arbitreà la fin de chaque mi-temps.

1995. Mise à disposition de ballons supplémentaires autour du terrain.

1995. Généralisation des trois remplacements autorisés.

1997. Obligation, pour le gardien de but, de libérer le ballon six secondes après l'avoir capté.

1997. Temps additionnel systématiquement joué.

1998. Fautes d'antijeu sanctionnées par un avertissement, gestes dangereux par une expulsion.

1999. Simulations sanctionnées d'un carton jaune.

1999. Introduction du "multi-ball system".

2002. Obligation, pour un joueur blessé sérieusement, de quitter le terrain et d'être autorisé à y revenir.

2005. Adoption de la règle du hors-jeu passif.

2012. Autorisation de l'arbitrage à cinq et de la Goal Line Technology.

2018. Légalisation de la VAR.

2018. Autorisation d'un quatrième remplacement en prolongation.

2018. Le joueur remplacé doit sortir par le point des limites du terrain le plus proche de lui.

2020. Le coup de pied de but peut être adressé à un partenaire à l'intérieur de la surface de réparation.

2020. Autorisation provisoire des cinq remplacements.



Stanley Rous, le réinventeur

"C'est le seul qui a vraiment réfléchi aux règles et à leur philosophie", assure l'historien Ludovic Ténèze. Stanley Rous (1895-1986) s'intéresse à l'arbitrage durant ses études de professeur de sport, sa carrière de gardien de but amateur ayant été abrégée par une fracture du poignet.

Il devient arbitre, accédant en 1927 au niveau international lors d'un Pays-Bas–Belgique. Consécration en 1934: il dirige la finale de la Cup à Wembley… et choisit de mettre un terme à cette carrière pour embrasser celle de dirigeant de la Football Association et de membre du Board.

Son chef-d'œuvre est la réécriture des règles sous la forme beaucoup plus claire et mieux structurée des 17 lois du jeu, officiellement adoptées en 1939. Il est aussi à l'initiative du Diagonal system of control, qui définit le déplacement de l'arbitre central de sorte que lui et ses assistants se trouvent toujours dans une position optimale.

Membre du comité exécutif de l'UEFA en 1958, il prend la présidence de la FIFA trois ans plus tard, jusqu'en 1974. Face à l'intrigant Joao Havelange, il paie son embarrassant soutien à la fédération sud-africaine ségrégationniste, qu'il a réintégrée à la FIFA en1963. Au terme de ce mandat, Sir Stanley Rous publie A History of the Laws of Association Football, référence encore inégalée de nos jours.

