La revue des Cahiers, numéro 6 !

PORTFOLIO • "Pour les Brésiliens, le football n’est pas tant le sport national que la vie en soi." Alors, il faut pouvoir jouer partout, et le photographe Christopher Pillitz est allé un peu partout dans le pays, durant près de quinze ans, pour en rendre compte.

RENCONTRE • S’il ne figure pas au panthéon des plus grandes stars, Matt Le Tissier est entré dans l’histoire à sa façon. Joueur d’un seul club, à Southampton, c’était aussi un footballeur délicieux, dont

la classe ne s’exprimait pas seulement sur la pelouse de The Dell.

COLLECTION • Peu de joueurs ont autant porté de surnoms que Maradona. Un seul résumé le personnage: "El Diez", le Dix, comme s’il ne devait y en avoir qu’un. Un numéro apparu sur sa tunique dès sa deuxième saison professionnelle à Argentinos Juniors. Et qui ne l’a jamais quitté par la suite.

PORTRAIT • Les dribbles déroutants, le bagout et les blagues de Willi "Ente" Lippens ont laissé une trace ineffaçable à Essen et, bien au-delà, en Allemagne. Son parcours singulier, entamé dans les ruines de la seconde guerre mondiale, a fait de lui un éphémère international néerlandais et une icône dans la Ruhr.

DOSSIER • Nous n'en serions pas là si ce n'était pas de l'amour que nous éprouvons pour le football. Les fruits de la passion sont parfois amers, la flamme vacille souvent, mais elle ne s'éteint jamais vraiment: elle nous réchauffe depuis trop longtemps.

GALERIE • Le photographe et artiste sénégalais Omar Victor Diop réinterprète la présence des Africains dans la culture européenne en se glissant dans le costume de ceux qui sont venus sur le Vieux continent, jadis… comme aujourd'hui les footballeurs?

JEU EN TRIANGLE • Ils se sont embarqués dans l'aventure de la chaîne Téléfoot avec des espoirs et des ambitions, sans se douter du désastre qui les attendait. Julien Brun, Marina Lorenzo et Julien Momont racontent une expérience dont ils veulent retenir la richesse humaine et professionnelle.

INFOGRAPHIES • Participer, aller loin, gagner: quelle place les sélections ont-elles prise dans le monde? Palmarès chronologique de l'Euro et de la Coupe du monde, élargissement de l'UE(FA)…

ENTRETIEN • Champion du Brésil 2020 avec Flamengo en tant qu’adjoint de Rogério Ceni, auquel il voue une reconnaissance infinie, Charles Hembert a fait très jeune le choix de la passion. Le technicien français raconte un parcours singulier, qui l’a emmené beaucoup plus loin que prévu.

DOCUMENTS • Yannick Grossetête explore la sexualité des supporters, mais aussi les préoccupations des "petits Poucet" de la Coupe de France.

RÉTROREPORTAGE • En 2004, la Lettonie intègre l’UE. Et puisque ça ne suffit pas à situer la petite nation balte sur la carte, elle s’invite aussi à l’Euro au Portugal. Retour sur un exploit unique dans une histoire jusqu’ici sans éclat. Où l’on parle de coupes mulets, d’un csc de Saint-Marin et d’un coup de froid à Istanbul.

FICTION • Dans le roman Un footballeur, Bruno Heckmann se met dans la peau d'un joueur de foot corpo aux prises avec un entraîneur qui élucubre et avec les années qui passent.

INTERLUDE • Peinture de la Renaissance ou de l'ère classique, l'artiste et illustrateur SLip revisite quelques chefs-d'œuvre.

ET AUSSI • Les mots du foot • Le foot expliqué à mon infirmière • Le roman-photo • Les footballégories • La chronique norasthénique • La chronique de Maths Hummels • L'autoportrait craché de Rudi Garcia • La lettre ouverte à Jean-Pierre Papin • Juan-les-Pains • L'objet perdu • L'école du fan • L'interview exclusive • Jean-Patrick Sacdefiel • Le tableau final • L'éloge funèbre de Lionel Messi, etc.

