Les Bleus, bétatesteurs des nouvelles règles

Prolongation, tirs au but, but en or, Goal Line Technology ou VAR: l'équipe de France a souvent étrenné les nouvelles lois du jeu.

Vous siégez au Board et vous décidez de réformer les lois du jeu, et d’appliquer cette réforme à la prochaine édition de la Coupe du monde? Forcément, la nouveauté devra être mise en œuvre une première fois en match avec deux équipes cobayes. Sachez que vous pouvez compter sur l’équipe de France.

La première fois qu’un match de Coupe du monde se termine aux prolongations? C’est le 27 mai 1934 à Turin. En huitième de finale (il n’y a pas de premier tour lors de cette édition), l’équipe de France affronte l’Autriche, le Wunderteam de Mathias Sindelar.

Les coéquipiers d’Étienne Mattler ouvrent le score, font mieux que se défendre et, à la fin du temps réglementaire, il y a toujours 1-1. L’Autriche l’emporte en prolongations (3-2) grâce à un but hors-jeu d'Anton Schall alors que les Français se plaignent d’un penalty oublié en leur faveur.

La première séance de tirs au but en Coupe du monde? Là, c’est facile. 8 juillet 1982, Séville et ses rebondissements dramatiques. 3-3 après cent vingt minutes à faire fondre un pacemaker, il faut en finir pour une place en finale. Stielike tire sur Ettori qui passait par là, Six en fait de même juste après, Bossis met un genou à terre après que Schumacher a repoussé sa tentative et Hrubesch achève le travail. "Fait chier", lit-on sur les lèvres de Platini.

Le premier but en or de l’histoire de la Coupe du monde? Le 28 juin 1998 à Lens, dans un Stade Bollaert en fusion. Le Paraguay tient, plie, résiste, s’accroche, Chilavert prend de plus en plus de place dans la cage et, à six minutes d’une séance de tirs au but qui s’annonce redoutable, Laurent Blanc joue les renards de surface à la conclusion d’un centre de Pires remisé par Trezeguet, et plante un but qui, littéralement, vaut de l’or.

La première fois que la Goal Line Technology est utilisée en Coupe du monde? On est encore là, ce 15 juin 2014 lors de France-Honduras à Porto Alegre. Sur une passe de Cabaye, Benzema frappe, le ballon touche le poteau, longe la ligne, rebondit sur le gardien Noel Valladares, franchit la ligne un bref instant avant d’être extrait de la cage. Le but est validé car la montre de l’arbitre Sandro Ricci le lui a signalé.

Enfin, quand l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) est mise en place en Coupe du monde, à qui profite-t-elle en premier? Pas à l’Australie, non, mais encore à la France, le 16 juin 2018 à Kazan avec un penalty accordé par Andres Cunha à Antoine Griezmann après une faute de Josh Risdon – un contact pas évident, juste sur la ligne de la surface de réparation. Le genre de faute rarement sifflée (l’arbitre n’avait d’ailleurs pas bronché), mais puisque l’outil est là, il faut bien s’en servir, non?

