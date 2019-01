Revue de stress #160

Les images

Geoffroy-Guichard, chaudron fumant (via @JVsHaisCompris).

Pour accompagner les auditeurs dans leur première expérience de retransmission radiophonique d'un match de football (Arsenal-Sheffield United, le 22 janvier 1927), le Radio Times publia ce guide leur permettant de situer les actions commentées… (via @FootballMuseum).

Au Wingate & Finchley FC, on était pourtant prêts à jouer.

Gérard Soler en 1973 au FC Sochaux, le swag des seventies (via @Peminonzio).

Catherine Deneuve près du Colisée de Rome, quelque part dans les années 60 (via @thatvanessa1).

Les infographies

Le rapport annuel de l'UEFA sur l'économie du football européen est paru, et il mesure l'accroissement des écarts de puissance financière entre les clubs, comme ce graphique illustrant la hausse des revenus commerciaux et de marketing: plus vous étiez riches en 2008, plus vous vous êtes enrichis depuis.

- en bleu, la croissance des revenus depuis dix ans;

- à gauche, les clubs qui étaient déjà les mieux dotés il y a dix ans.

Entre autres données instructives: la Premier League a représenté un quart des montants des transferts réalisés sur tout le continent, au cours des dix dernières années.

Frenkie de Jong, roi des conduites de balle vers l'avant…

La vidéo

Le dernier Tacti'call de Julien Momont décrypte le jeu de Frenkie de Jong, nouvelle recrue du Barça (rmcsport.bfmtv.com).

La devinette

Retraité avant mes trente ans, j'ai joué mon dernier match plus de trois ans avant l'annonce de mon arrêt. Ayant joué dans les quatre premières divisions françaises et marqué plus de cinq buts dans chaque, j'ai côtoyé Guillaume Warmuz, Alaixys Romao, Camel Meriem, Yannick Cahuzac et Patrick Müller.

La réponse de la dernière fois : Hamit Altintop.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Hervé Tum (Helvète Oum).

La lucarne de la semaine

"Je ne vois plus qu'une façon de de marquer mon territoire dans la surface."

Vu du Banc répond aux questions des auditeurs, évoquant notamment Adrien Rabiot et l'avenir des deux Olympiques.

Lucarne Opposée fait le bilan du premier tour de la Coupe d'Asie.

Calcio e Pepe parle de la dernière journée de Serie A et des pépites de l'étage inférieur.

L'ami Florent Toniutti participe à un nouveau format baptisé Soyez sympas, rejouez!, qui revoit un match et digresse dessus, ici la finale de C1 Liverpool-Milan.

Le tweet à dérouler

Nous sommes à Francfort au siège de la DFB dans le cadre d'un groupe de travail de la Fondation Nivel. À l'ordre du jour, la présentation des projets-pilotes français et allemands. Côté français, le projet concerne une expérimentation sur l'accueil des supporters visiteurs. pic.twitter.com/K3ukWhBk84 — Asso.Nat.Supporters (@A_N_Supporters) 23 janvier 2019

L'article de la cave

Ce fut son Autoportrait craché, paru il y a quatre ans: "Henry, la cheville des plus grands".

La bonne enseigne

Un peu plus de vingt ans après, Genève n'a pas oublié la première étoile.

Crédits. La lucarne est de Glassmann, le rébus de Pascal Amateur et l'enseigne d'Espinas.