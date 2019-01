La revue des Cahiers, numéro 2 !

172 pages, 830 grammes, 186 photos et illustrations, 64.777 mots: voilà pour les chiffres du numéro 2 de la revue des Cahiers du football. Il faudra l'avoir en mains pour prendre la mesure de tout le reste.

DOSSIER : DIEU

La religion du football, la religion dans le football… Un sujet vaste comme l'éternité promise aux croyants, de plus en plus nombreux chez les footballeurs. Illustré par Adria Fruitos, il raconte des histoires de culte, visite les paradis et les enfers du ballon rond, réécrit les dix commandements et les sept péchés capitaux, catégorise les icônes, se convertit (presque) à l'évangélisme, ou encore fait dialoguer saint Pierre et George Best. Même Dieu a pris la plume.



RENCONTRES

Avec Andoni Zubizarreta pour un grand entretien dans lequel il revient sur les émotions de sa carrière de footballeur, son expérience de directeur sportif passée… et présente, à Marseille.

Avec Dani Carvajal, "né arrière droit", qui nous raconte la vie au Real, les exigences de son poste et de son statut.

Avec Lola, Gwenaëlle et Marlène, ultras en minorité dans les kops, mais qui assument leur passion quel que soit le regard porté sur elles.

Avec James Rophe, porte-parole de l'Association nationale des supporters, Nicolas Hourcade, sociologue spécialiste des tribunes, et Xavier Pierrot, stadium manager de l'OL: ils ont parlé de la gestion des supporters en France. Malgré une situation assez calamiteuse, ils expriment un certain optimisme…



VOYAGES

Alger et ses stades, lieux de la folie des ultras locaux, saisis en noir et blanc par le photographe Romain Laurendeau, qui signe aussi la couverture de ce numéro.

Salto, deuxième ville – plutôt déshéritée – d'Uruguay, ville natale de Suarez et Cavani dont les parents se démènent pour soutenir les clubs locaux… dont aucun n'évolue chez les professionnels.

Bali, enclave hindouiste dans un pays musulman : au Bali United, qui prend pour modèle son homonyme de Manchester, on a opté pour le polythéisme et la tolérance.

Bondy, pour certains c'est aussi le bout du monde, pour d'autres ce peut être le début de tout. Nouvel épisode de notre feuilleton dans la ville des possibles et de Mbappé, après la deuxième déferlante médiatique post-Mondial. Avec une interview passionnante d'Ilyes Ramdani, journaliste et entraîneur de jeunes.



HISTOIRES

Jean Michelin, auteur du remarqué Jonquille, nous livre un récit sur le football vécu à l'armée, devant les écrans ou sur les terrains – souvent de guerre.

Olivier El Khoury, raconte sa propre naissance sous l'égide écrasante du Club de Bruges, avec le chapitre qui ouvre son roman Surface de réparation.



ART ET ESSAIS, SCIENCES ET TECHNIQUES

Prenez place dans les structures de l'artiste japonais Taro Izumi pour reproduire les gestes des grands footballeurs, découvrez (et regrettez) les maquettes et les plans du Stade de France de Jean Nouvel, lisez les grandes œuvres de l'Alassane Pléiade, retrouvez Johan Cruyff à dix-sept ans, visualisez les pays de naissance des internationaux, montez sur l'échelle de la défaite…



CHRONIQUES

Xavier de La Porte, Gilles Juan, Grégory Protche, Sylvain Zorzin, Jean-Patrick Sacdefiel, Gilles Grohan, Nora Cherrati, Maths Hummels, Mots du foot, Autoportrait craché de Zidane, Éloge funèbre de Thiago Motta: nos plumes sont affûtées.



DIVERTISSEMENT

Du théâtre (Le Sid et Sissoko de Bergerac), le roman-photo, les strips de Bastien Vivès, les blasons rock de Bands FC, des jeux, le test "Quel maillot vous a-t-on offert à Noël?", le SWOT "Athée ou croyant?", etc.

