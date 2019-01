Revue de stress #159

Les images

Un beau spécimen de ces "Football photos that look like album covers", featuring Kenny Dalglish (via @TheSkyStrikers).

Trésor, Jairzinho et Paulo Cesar au Vélodrome, saison 1974/75 (via @ftblsm).

George Best arrivant à Old Trafford, novembre 1971 (photo Masahide Tomikoshi / @tphoto2005).

Une bien belle équipe type de joueurs en lice dans les championnats d’État au Brésil, par @Marcelin Chamoin.

Il est sorti, faites-le entrer chez vous

Présentation.

Pour le commander ou savoir où le trouver, cliquez.

Pour fêtez ça, venez boire un coup avec nous, samedi 19 aux Ours à Paris.

Les infographies

Quelques indicateurs économiques, qui permettent de souligner les écarts entre les gros et les autres (via @Obs_Sport_Biz).

Quels sont les plus beaux palmarès du football français? (chroniquesbleues.fr)

Les vidéos

Cela date de 2016, mais ça nous fait plaisir de vous mettre un peu de Jaouad Zairi.

Jaouad Zairi est encore en pleine forme pic.twitter.com/34yScngAyX — ???? ????????? (@AlmarssadNouh) 10 janvier 2016

La devinette

Vainqueur d'un prix de la FIFA, j'ai côtoyé Marcelo, Oliver Kahn, Aurélien Chedjou, Christian Poulsen et Lacazette. Joueur de couloir et membre de l'équipe-type d'une compétition internationale, j'ai disputé une heure d'une finale de Ligue des champions.

La réponse de la dernière fois : Kiki Musampa.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Pablo Machin (Pablo-machine).

La lucarne de la semaine

"En chantier, je m'appelle teuse.

- Ta gueule Thomas.

- Ta gueule Thomas.

- Ta gueule Thomas.

- Ta gueule Thomas."

[-> le Diaporama]

Les immanquables

Le grand Julien Momont explique en quoi une conférence de presse de Marcelo Bielsa a ajouté à sa légende (rmcsport.bfmtv.fr).

Les supporters rennais ont eu un accueil beaucoup trop musclé des forces de l'ordre à Nantes (ouest-france.fr).

Les liens entre la politique et le football à New York (culturesoccer.com).

Immersion dans la section foot féminin d'un collège parisien (liberation.fr).

La pétition d'A La Nantaise contre le double stade à Nantes.

La loi anticasseurs, les supporters en connaissent déjà bien les contours (slate.fr).

Un directeur de la FFF est visé par une plainte pour tentative d'agression sexuelle (mediapart.fr) mais la Fédération dément les accusations (lemonde.fr).

Les podcasts

Vu du Banc joue au directeur sportif pour les clubs qui ont besoin de se renforcer.

Banquette a invité Vikash Dhorasoo pour parler de sa carrière et de ce qui a suivi.

Calcio e Pepe s'intéresse au mercato en Serie A.

Furia Liga fait son onze de mi-saison en Espagne.

Le tweet à dérouler

Petit thread "Stats de la Lose" chez les joueurs de Ligue 1.



Les Persévérants – Top 10 des joueurs qui ont le plus tiré sans marquer une seule fois cette saison. pic.twitter.com/Ixh89UOJqR — Julien Momont (@JulienMomont) 15 janvier 2019

Les tweets

L’échec prévisible de la pensée Powerpoint-Linkedin, cette trépanation sans chirurgie. https://t.co/oUQoJOoqaF — J.-Patrick Sacdefiel (@JP_Sacdefiel) 13 janvier 2019

???? C’est notre annonce de ce début d’année

?? ON A ÉCRIT UN LIVRE

???? Supporter, un an d’immersion dans les stades français

Comment se le procurer ?? pic.twitter.com/BHl4rRzqnm — Suppsparterre (@suppsparterre) 15 janvier 2019

Le Ten Years Challenge



La bonne enseigne

Alors oui, mais pas certain que les Marseillais soient du même avis.

Crédits. La lucarne est de McManaman, le rébus de Pascal Amateur et l'enseigne de @MechTuyot.