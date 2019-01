Revue de stress #158

Les images

La plage d'Ipanema à Rio en 1958, par René Burri (via @mickaCQFD).

Gros grain encore, autre latitude : White Hart Lane dans les années 60, par Gerry Cranham (via @MotherSoccerNL).

La France du multiplex de France Inter en 1983/84 (via @ASSEmemories).

Enfin un logo de club qui ne sort pas d'une agence d'identité visuelle surpayée (via @vmleague / @revlog_).

L'avènement du jeudi

Les infographies

Visualisation de la carrière des joueurs, hommes d'un club ou adeptes du changement (futbolismo.it).

Expected goals et but réels: qui sont les joueurs qui sous-performent et ceux qui sont en avance sur les temps de passages habituels? (par @RowzReport).

Heatmaps des équipes de Premier League cette saison.

La chanson

Le meilleur morceau foot et musique 2018 selon l'expert Pierre-Étienne Minonzio.

Les vidéos

Analyse tactique du Manchester United d'Ole Gunnar Solskjaer par Julien Momont (rmcsport.bfmtv.com).

La devinette

International chez les jeunes, même si mon explosion à l'adolescence et ma retraite à trente-et-un ans laissent planer le doute sur mon âge réel, j'ai gagné un titre de champion en France en étant aligné d'entrée lors du match décisif. Titulaire sur une finale aller de Supercoupe de l'UEFA à dix-huit ans, j'ai évolué dans plusieurs bons clubs, notamment trois qui sont encore qualifiés en Ligue des champions cette saison. Jamais international A, j'ai joué quelques matches en Asie mais n'ai jamais marqué dix buts sur une saison malgré un poste offensif.

La réponse de la dernière fois : Alex Teixeira.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Stijn Stijnen (François Steyn-François Steyn, La Haine).

La lucarne de la semaine

Jamais agréable, l'inspection du fair-play financier.

Le point supporters

Le bilan des interdictions de stade l'an dernier est contrasté (lemonde.fr). Et Mediapart avait enquêté sur les dérives des IAS.

Edouard Philippe veut s'inspirer d'une loi contre le hooliganisme hautement discutable (francetvinfo.fr), critiquée ici par le député Régis Juanico (francebleu.fr) et là par le sociologue Nicolas Hourcade (lyoncapitale.fr).

Un problème, dans le football comme ailleurs désormais: le fichage (liberation.fr).

Grande enquête à remplir pour mieux connaître le supporterisme en France (lequipe.fr).



Les immanquables

Le football n'occupe-t-il pas une place suffisamment centrale pour encore l'augmenter? (letemps.ch)

Les clés pour faire durer le renouveau après la nomination d'un nouveau coach (rmcsport.bfmtv.com).

L'Inter Milan a accepté les sanctions après les incidents racistes envers Kalidou Koulibaly (lemonde.fr). Un mal trop récurrent dans les stades italiens (cotetribunes.blog.lemonde.fr).

Portrait du génial mais sous-estimé Michael Laudrup (nordiskfootball.fr).

"Pontivy, une ville, deux clubs, deux ambiances" (lemonde.fr / abonnés).

Franck Ribéry, personnage pas irréprochable à qui on fait parfois trop de reproches (lemonde.fr).

Quels ont été les investissements de Franck McCourt à l'OM? (footballclubdemarseille.fr)

Extrait exclusif d'une conversation entre Bruno Genesio et son sosie norvégien (leliberolyon.fr).

Les enseignements sociaux du sport en 2018 (liberation.fr).

Le drôle de projet de nouveau stade du Red Star (streetpress.com).

Dernière partie du bilan de l'équipe de France en 2018, consacrée aux premières (chroniquesbleues.fr).

Les podcasts

Vu du Banc invite Julien Momont pour un épisode 100% Premier League.

Calcio e pepe fait un long bilan de mi-saison avec Stanislas Touchot, correspondant AFP en Italie.

Banquette s'intéresse aux finances avec l'économiste Pierre Rondeau.

Le tweet à dérouler

Les tweets

Got a photo for my daughter's passport (!) & she looks like a Chelsea fan given a three year football banning order after an incident away at Stoke pic.twitter.com/MAqSsPZFlU