Revue de stress #132

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images



Le subbuteo en 1973 (via @PulpLibertarian).

Chronologie visuelle de Ronaldo dans les jeux vidéos.

Quand Panini affrontait la concurrence de nombreux éditeurs: exemple lors de la saison 1964/65 (oldschoolpanini.com).

Les infographies

Le Financial Times s'est penché sur la stratégie de recrutement de Dortmund, notamment les profils des joueurs, avec plusieurs excellents dribbleurs.

On y trouve aussi les revenus générés par la vente de jeunes joueurs, classement dominé par deux clubs de Ligue 1.

Et le lien entre balance commerciale et résultats sportifs, où l'on voit qu'acheter plus que l'on vend est une nécessité pour obtenir des résultats (cliquez dessus pour agrandir).

La devinette



Attaquant qui n'a jamais dépassé les douze buts en championnat lors d'une saison, j'ai fréquenté onze clubs, évoluant notamment avec Carlos Tevez, Ronaldinho, Douglas Costa ou encore Clarence Seedorf. Vainqueur d'une Ligue des champions à vingt-deux ans, j'y ai marqué un but important à Petr Cech l'année précédente mais mon équipe a été éliminée au match retour. Si j'ai une double nationalité, je ne compte aucune sélection chez les A.

La réponse de la dernière fois : Geremi.

Le produit de la semaine

Avec un community manager qui en avait déjà des tonnes sur la "barre qui tremble endore" [sur une frappe de Tanguy Ndombele] après la courte défaite de l'OL au Parc des Princes, en septembre, il fallait s'attendre à ce que la victoire face au PSG soit dignement célébrée. On saluera donc la réactivité du service marketing lyonnais, qui a mis en vente dans sa boutique un mug, une écharpe et un plateau commémorant ce 2-1 historique. Las, l'initiative a tellement fait rire que les deux produits ont été retirés rapidement de la vente.





Le rébus

La réponse de la dernière fois : Tony Chapron (Tout nu chaperon).

La lucarne de la semaine

"Alors, petit, t'as des étoiles dans les yeux? Non?

Attends, je vais demander à Anthony Lopes de venir."

Les immanquables



Bienvenue dans le football en 2038, où les agents ont pris le pouvoir et les joueurs sont cotés en bourse (letemps.ch).

"90 minutes", une BD où les arbitres de touche auraient préféré être majorettes et les supporters chantent la chenille (france3-regions.blog.francetvinfo.fr).

Interview de Pierre Rondeau, économiste du sport (editions-chistera.com).

Le dernier numéro de la revue Pôle Sud a pour thème "L'Europe selon le football" (cairn.info).

Facebook arrive à son tour sur le marché des droits sportifs (ecofoot.fr).

L’ex-confident de Sepp Blatter serait l’auteur de la fuite fatale à Michel Platini (lemonde.fr).

"Le maillot national, une zone à défendre contre les sponsors?" (lemonde.fr)

La vidéo a de grandes chances d'être au Mondial mais aussi d'être sponsorisée (AP).

Déjà que le Stade rennais n'a pas énormément de trophées, si en plus il les perd... (ouest-france.fr)

L'UEFA aimerait créer une taxe de luxe et remet en cause le système des prêts de joueurs (rmcsport.bfmtv.com).

Les footballeurs de Ligue 1 prêts à faire leur coming out manquent à l'appel (slate.fr).

L'élection



Vous avez jusqu'à la fin du mois pour voter pour les Van Nobel de Horsjeu.net. Le rappel de la liste des candidats pour les trophées mineurs ainsi que pour les trophées majeurs.

Le tweet à dérouler

Thread : les stades vus du ciel à travers le temps.

Parc des Princes (1943-2017) pic.twitter.com/kZseO1NPIe — Julien Momont (@JulienMomont) 23 janvier 2018

L'image du grenier



Lassana Diarra a eu plusieurs vies de footballeur (autant que de contrats), mais sa carrière a beaucoup consisté en rendez-vous ratés. Se souvient-on qu'il taclait des plaques d'égout dans une publicité pour un sponsor des Bleus, à la veille de la Coupe du monde 2010? Compétition qu'il manqua à cause d'une drépanocytose qui s'était manifestée lors du stage à Tignes. Cette affection eut pour lui quelque chose de providentiel, étant donnée la suite des événements.

La bonne enseigne

À Bath, Unai fait tout pour construire une équipe solide capable de résister aux meilleures équipes européennes...

