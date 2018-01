Revue de stress #131

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

L'image



Onze pour un short, ce n'est pas le titre d'une sitcom, mais l'OL de 1971 qui pose à Gerland (via @OldSchoolPanini).

Un bel hommage, par le dessinateur du Guardian David Squires, à Cyrille Regis, ancien joueur pionnier de la lutte contre le racisme, décédé cette semaine. (via @PhilippeAuclair) Mais aussi cette couverture du NME en mai 1979, sur laquelle il figure.

Philippe de Villiers a accompli avant les autres le rapprochement entre clubs de football et parcs d'attraction. (via @ZenonBedenik)

Un superbe portfolio du photographe Romain Laurendeau sur les supports algériens.

Le 8-0 du PSG contre Dijon a littéralement fait le tour du monde, comme en atteste cette image de Sydney. (via @Adridentiste)

Un petit best-of de Rémy Vercoutre. (via @La_SMAcademie)

Les vidéos

C'est une ressortie, mais elle vaut toujours le coup (via @LiberoLyon)

Michel Platini, au sortir d'un Reims-Nancy, et encore emprunté devant les caméras, déplore le système de tirage au sort qui a mis la France dans le chapeau des "petits" et l'a envoyée, pour la Coupe du monde 78, dans le groupe de l'Italie, de l'Argentine et de la mort. Foutue FIFA. (lire l'article sur Chroniques bleues)

Les infographies

La heatmap de Benjamin Jeannot lors de PSG-Dijon ressemble à un hommage à Alou Diarra. (via @1DavidWall)

Dans le gros rapport annuel de l'UEFA sur l'économie du football, ce calendrier des mercatos d'été dans les différents championnats. Oui, c'est l'anarchie.

Et aussi cette courbe de la croissance des revenus des clubs depuis vingt ans. Oui, c'est du délire.

La moyenne de buts par match depuis 1963. (via @SimonGleaves)

La devinette



Joueur couramment appelé par mon prénom, j'ai connu mes meilleures années en étant jeune, comme une partie de mes compatriotes. Si mon rôle fut plus ou moins important dans la conquête de ces titres, mon palmarès est éloquent: trois championnats, deux C1 et deux trophées continentaux avec ma sélection garnissent notamment ma vitrine. Joueur polyvalent, je suis retraité depuis 2011.

La réponse de la dernière fois : Yves Deroff.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Maxwell Cornet (Maxwell corné).

La lucarne de la semaine

Dans les bonus du DVD, découvrez E.T. qui a une érection.

Les immanquables



On ne parle pas suffisamment des complots contre le LOSC (droguebierecomplotlosc.unblog.fr).

Le dispositif de localisation des sportifs dans le cadre de la lutte antidopage a été validé par la Cour européenne des droits de l’homme (lemonde.fr).

"La surface de réparation", film qui dresse le portrait d’un homme égaré qui s’accroche à ses rêves en fréquentant le monde du foot pro (footichiste.wordpress.com).

Lionel Messi et la fondation de charité qui optimise les impôts (mediapart.fr / abonnés).

La phase aller de Ligue 1 en statistiques: possession, expected goals et plein d'autres choses (chroniquestactiques.fr).

Changement de stratégie du côté de SFR Sports (20minutes.fr).

Le fumigène nouvelle génération qui pourrait être utilisé dans plusieurs pays (20minutes.fr).

Comprendre les problèmes des arbitres français (sofoot.com). En Ligue 1, les réactions suivant le geste de Tony Chapron ont en tout cas été plus mesurées qu'à l'accoutumée (lequipe.fr / abonnés)... mais les outrancières, qui se sont multipliées un peu partout, sont également symboliques (lemonde.fr).

"Comment nous nous sommes persuadés que les arbitres français étaient nuls" (slate.fr)

Vers un retour des tribunes sans siège? (20minutes.fr)

Pour réécouter l'émission "Entendez-vous l'éco?" de France Culture sur le thème "Le sport comme bien commun".

Quelle était la moyenne d'âge des cinq équipes de France finalistes d'Euro ou de Coupe du monde? Analyse (chroniquesbleues.fr).

L'OL va bien et on trouvé depuis quand (leliberolyon.fr).

Les clubs de Ligue 1 préparent la création d'une société commerciale dont les contours inquiètent les moins riches (lequipe.fr / abonnés).

Les votes pour les Van Nobel de horsjeu.net sont ouverts!

Le tweet

Neymar au PSG ? Même si je suis gardien et qu'il risque de m'en faire voir de toutes les couleurs, c'est une super news pour la #Ligue1 ?????????? — Baptiste Reynet (@BaptisteReynet) August 2, 2017

L'image du grenier



Février 2012. En réplique à l'invective "negrito" adressée par Luis Suarez à Patrice Évra, ce dernier refuse de serrer la main à l'attaquant uruguayen lors d'un Manchester United-Liverpool. Était-ce à ce moment de sa carrière qu'il aurait dû délivrer le high-kick qu'il garda dans les jambes durant six ans?

La bonne enseigne

Andreas Köpke n'a jamais évolué à Porto – ni à Rennes où cette bouteille a été aperçue dans un restaurant italien. Ce gardien précurseur (il repoussait les ballons plutôt que de les capter) n'a en effet quitté l'Allemagne que pour évoluer durant deux saisons à Marseille… qu'il quittera fâché d'avoir été placé en numéro deux, par Rolland Courbis, derrière Stéphane Porato (et non Stéphane Porto).

Crédits. La lucarne et le rébus sont de Pascal Amateur et la bonne enseigne de @Marcoleptik.