Revue de stress #130

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

L'image



Le très beau révélateur d'OM-VA (via @XaviMcBeal).

Un maillot inédit de la France (via @Uncle_Pit).

Et non, la montre n'a pas sonné sur cette action (via @philousports).

La vidéo divise déjà l'opinion en Italie (via @FT_Total).

La vidéo

Même FIFA a ses soucis de révélateur.

La devinette



Titulaire et vainqueur de la Coupe de France lors de ma première année professionnelle à vingt ans, j'ai subi dans la foulée une grave blessure après avoir croisé l'ancien mari de Véronika Loubry. Champion avec le même club deux ans plus tard, même si je joue beaucoup moins, je pars ensuite dans l'Est, où je gagne l'autre coupe nationale, puis soulève à nouveau Dame Coupe dix ans après mon premier trophée. J'ai également gagné en sélection avec les jeunes, côtoyant notamment un futur gardien de la sélection ivoirienne.

La réponse de la dernière fois : Mile Sterjovski.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Kenny Tete (Ken - ITT).

La lucarne de la semaine

À la décharge de Bruno Genesio, les plans de

l'Étoile noire fournis à son staff étaient incomplets.

[-> le Diaporama]

Les immanquables



Premier numéro de Bola Latina, podcast 100% Amérique Latine de Lucarne Opposée.

Plongée au cœur de l'académie de Southampton, l'une des plus réputées d'Angleterre (letemps.ch).

Carlos Tevez, archétype du footballeur moderne (AFP).

Comme d'autres, la direction de l'OM ne comprend pas ses ultras (20minutes.fr).

Le couac de trop pour la Goal Line Technology (20minutes.fr).

Quel est le lien entre la vidéo et les enjeux économiques du foot? (ecofoot.fr)

Le club belge de Seraing pourrait permettre l'autorisation de la TPO (www.lejdd.fr).

Vidéo et émotions sont-elles compatibles? (20minutes.fr)

Pas suffisamment gentil avec la VAR, le président de Cagliari a été sanctionné de 10.000 euros d'amende. Pour le racisme de certains fans envers Matuidi, en revanche... (ansa.it / en italien)

Luka Modric a payé le Fisc pour éviter la prison (20minutes.fr).

"Comment vivra-t-on un match de foot en 2030?" (motherboard.vice.com/fr)

À mi-saison, il est temps de faire un premier bilan de l'impact de la vidéo en Serie A (wsc.co.uk / en anglais).

Comparatif chiffré complet des performances des gardiens de Ligue 1 cette saison (chroniquestactiques.fr).

Le tweet à dérouler



???? ?

Les 20 équipes de @Ligue1Conforama ont rencontré les 19 autres mais pas au même moment et donc pas avec le même état de forme.

Contre intuitif mais vrai : la moyenne des places des équipes rencontrées au fil de la saison n'est pas égale à 9,5.

Data-thread.?? — Victor (@humeursdevictor) 11 janvier 2018

L'image du grenier



24 juin 2012, au lendemain de l'élimination de la France par l'Espagne, et de sa dernière sélection en bleu, Yann M'vila quitte l'Euro 2012. Un peu plus de six mois plus tard, il fait ses adieux au Stade rennais, en partance pour le Rubin Kazan. Cinq ans après, la belle carrière qu'on lui promettait s'est enlisée en Russie malgré des détours par l'Inter et Sunderland. On en oublierait presque qu'il n'a que 27 ans.

La bonne enseigne

Beaucoup de mousse, une étiquette ronflante, un manque de transparence…

Crédits. La lucarne est de PCarnehan et la bonne enseigne de @revlog_.