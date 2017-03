Revue de stress #97

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les fusions de clubs, un sujet qui nous a inspirés par le passé.

Florian Thauvin, lui aussi, s'y était essayé.

Des nouvelles de Carsten Ramelow.

Pourquoi Daech veut bannir le football.

Irak : Daech interdit le football pic.twitter.com/JVgBMm1vDc — franceinfo plus (@franceinfoplus) 16 mars 2017

Excellent joueur de poker, avec des gains à six chiffres, j'ai joué avec Angelos Charisteas, Ludovic Giuly, Rudolf Skacel et Thuram. Si on m'a pris pour la future star à mon poste en sélection, je n'en ai finalement eu que quelques unes, et ne compte qu'une seule coupe nationale et un championnat de deuxième division à mon palmarès.



La réponse de la dernière fois : Sebastian Ribas.

La réponse de la dernière fois : Achille Emana (Achille aime Anna).

La lucarne de la semaine

Et pourtant, il y avait la place.

"Pierre Cangioni et Stopyra" (footichiste.wordpress.com).

Comment réussir une fusion? (francetvinfo.fr)

La Ligue des champions, paradis des plus riches (lemonde.fr).

Miljan Miljanic, pionnier d'une nouvelle méthode d'entraînement (footballski.fr).

Raymond Kopa, footballeur du bassin minier (theconversation.com).

Depuis son plus jeune âge, Radamel Falcao est une machine à cash (francetvinfo.fr).

Et oui, il y a actuellement meilleur que Lacazette (leliberolyon.fr).

Réaction de la Boucherie Ovalie à la fusion rugbystique de la semaine.

Leonardo Jardim bonifie sans cesse les jeunes de son effectif (20minutes.fr).

Les dépenses externes de l'OM deviennent un vrai enjeu financier (omforum.com).

Les défaites du PSG ne devraient pas changer la stratégie du Qatar (blog.mondediplo.net).

Quel lien faire entre résultats et affluence? (lequipe.fr)

Un pas de plus vers le retour des stades debout en Grande-Bretagne (theguardian.com / en anglais).

Ce cher Vitali Mutko ne fera pas son retour à la FIFA (lemonde.fr).

L'Iran ouvre une (petite) porte aux femmes dans les stades (orientxxi.info).

Journée d'étude "Sur la route des stades" à Caen le 28 mars et rétro Darius Khondji avec projection de "Zidane, un portrait du XXIe siècle" à Paris ce samedi.

On sait à quel point le football permet d'appréhender des problématiques qui lui sont a priori étrangères. Si l'adage qui voit dans ce sport le "reflet de la société" est un peu galvaudé, l'ouvrage de Tamir Sorek sur "les dilemmes d'un football arabe dans un État juif" (c'est son sous-titre) lui donne quelque substance. Sociologue, il a mené l'enquête sur la manière dont les Arabo-Palestiniens d'Israël vivent au travers du football les contradictions et les tensions de leur situation. L'intégration par le football, les supporters arabes des équipes juives, la Ligue islamique de football, les Arabes internationaux israéliens, les formes paradoxales de nationalisme, Sakhnin (premier club arabe à remporter la coupe nationale)… les sujets abondent et tous éclairent le conflit israélo-palestinien d'une lumière intime. À lire aussi: l'interview de l'auteur par le camarade Nicolas Ksiss-Martov.



Un terrain contesté. Les dilemmes d'un football arabe dans un État juif, de Tamir Sorek, Albin Michel, 28 euros.



Filmer le match, tu ne devras pas.

2008. Dix ans après, les deux personnalités qui ont eu le plus de mal à survivre à la Coupe du monde se retrouvent. Aujourd'hui, l'un est candidat aux législatives, l'autre va bien et on l'embrasse.



À Menton, Franck a diversifié ses activités, même s'il a mal écrit son nom.



