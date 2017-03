Revue de stress #96

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images



Guillaume Gillet aime beaucoup se toucher le nez.

Très joli fact-checking de la dernière conférence de presse de Bruno Genesio (via @HelinHugo).

Aston Villa a mis un peu de temps à se fixer sur une couleur de maillot (via @oilysailor).

Raymond Kopa a été l'un des premiers joueurs à faire de la publicité (via @XaviMcBeal).

Hommage au football féminin de But et Miroir Sprint en 1946 (via @ASSEmemories).

La vidéo





En 1963, Raymond Kopa avait mis son immense notoriété au service de la défense de tous les footballeurs.

?? En 1963, Raymond #Kopa avait mis son immense notoriété au service de la défense de tous les footballeurs #contratatemps #pecule #pionnier pic.twitter.com/odX5T9NmLd — UNFP (@UNFP) 3 mars 2017

L'infographie





Histoires de penalties (via @OMalytics).

La devinette





Attaquant de 28 ans toujours en activité, ma carrière a connu des hauts et des bas. Les hauts, essentiellement en France où j'inscris 59 buts en 128 matches. Avec en point d'orgue un triplé lors des 10 premières minutes d'un match de championnat de la saison 2009/10, à l'issue de laquelle je suis nommé dans l'équipe-type de la saison. J'ai quitté la France pour franchir un palier sportivement ; ce fut un échec retentissant, aussi bien en Italie qu'au Portugal. Victime par la suite d'une succession de blessures, je passe quasiment 3 ans sans faire trembler les filets. Ancien wonderkid, mais jamais sélectionné en équipe nationale, j'ai actuellement retrouvé une place de titulaire dans le club de Venados, club de bas de tableau de D2 mexicaine.

La réponse de la dernière fois : Jonathan Woodgate.

Le rébus





La réponse de la dernière fois : Roque Junior (Roque -Santa Cruz- Jr).

La lucarne de la semaine

Qu'est-ce qu'on rencontre le plus souvent dans

le couloir gauche: une licorne ou Patrice Évra?

[-> le Diaporama]

Les immanquables





La défaite 6-1 du PSG méritait bien une analyse (chroniquestactiques.fr).

Surprise: des soupçons de corruption sur les Jeux de Rio (lemonde.fr).

Raymond Kopa s'est éteint il y a une semaine (lemonde.fr).

Le groupe Amaury devra payer 3,5 millions d'euros d'amende (lexpress.fr).

Autre groupe qui vit un peu moins bien que prévu en ce moment: France 98 (francetvinfo.fr).

Le Palais de Tokyo présente une exposition du Japonais Taro Izumi, dont l'oeuvre s'inspire beaucoup du foot.

Qui veut acheter le Chaudron? (ecosport.blog.lemonde.fr)

Outre-Manche, réaliser un match est devenu extrêmement cher (lemonde.fr).

Classement statistique de Ligue 1 mis à jour (cotestats.fr).

L’instance nationale du supportérisme a tenu sa première réunion (lemonde.fr).

En route pour Rostov, terre de football (footballski.fr).

Zoom sur l'école des gardiens soviétiques (footballski.fr).

"Janvier 1930: Tucumán unit Palmeiras et Corinthians" (lucarne-opposee.fr).

Le tweet



Incredible | Orlando City home stadium featuring safe standing & designated smoke device areas. #usa pic.twitter.com/M0p9gQv95M — Fanatics of Football (@footynews129) 5 mars 2017

















L'image du grenier



Mai 2010. L'époque plus innocente où le PSG remportait des titres avec de futurs Ballon de Plomb.

La bonne enseigne



La lente et insoupçonnée descente aux enfers de Joe depuis son départ de City l'oblige désormais à faire le clown musicien à Bouliac.

Crédits. La lucarne est de Jankulowski Desailly Galasek, le rébus et la devinette de Paul de Gascogne et la bonne enseigne de Clément.