Revue de stress #94

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images



Les fans stéphanois ont mis le feu à Old Trafford (via @tomwfootball et furania-photos.fr).

50 nuances de Kevin de Bruyne.

L’évolution physique de Marcelo Bielsa (paladarnegro.net / en espagnol).

Tiens, on peut acheter David Seaman sur ebay (via @TheAlma_N1).

Les vidéos





Un tonnerre d'applaudissements pour le troisième épisode du Replay!







Documentaire dans les pas de l'ancien gardien rwandais Eugène Murangwa, de retour dans son pays deux décennies après le génocide (arte.tv/fr).

Les infographies



La candidature olympique décourage de plus en plus de villes (L'Équipe).

Quels sont les clubs encore engagés en Ligue des champions qui forment le plus de joueurs? (CIES)

La devinette





Joueur à la mentalité irréprochable, mes cartons jaunes en carrière se comptent sur les doigts d'une main. Six fois champion, ma carrière m'a logiquement appris à parler un très bon français. Diabétique, j'aurais pu jouer le dernier carré d'un Mondial mais j'ai malheureusement dû suivre ça de loin à cause d'une blessure.

La réponse de la dernière fois : Ludovic Delporte.

Le rébus







La réponse de la dernière fois : Sylvain Distin (six vins distincts).

La lucarne de la semaine

"Ah Zlatan ne joue plus chez eux?

- Allez les gars, le coup d'envoi est dans cinq minutes, on y va."

[-> le Diaporama]

Les immanquables





Analyse tactique de la victoire de Manchester City contre Monaco (chroniquestactiques.fr).

Les internationaux danois financent une campagne de lutte contre l’homophobie (fifpro.org / en anglais).

Les joueurs de Viry auraient parié sur leur défaite en Coupe contre une équipe évoluant deux divisions en dessous (mediapart.fr / abonnés).

Portrait de Leonardo Jardim, où l’on apprend qu’il a fait une thèse sur les corners à l’Euro 96 (francetvinfo.fr).

Pour ses trois ans, Footballski propose un best-of de ses portraits historiques.

Entretien avec Faneva Andriatsima, de Madagascar à Sochaux (labandeabonal.fr).

Et voilà, Marcelo Bielsa devrait être le nouvel entraîneur de Lille (lemonde.fr).

"Qu’est-ce qu’être un spectateur d'un match de foot?" (hell-of-a-sport.blogspot.fr).

Planter des arbres sur un terrain de foot, c’est la drôle d’idée de la semaine (eveningexpress.co.uk / en anglais).

À l'Union Berlin, la tradition risque d'entrer en contradiction avec les ambitions sportives (checkpointcharlie.cfjlab.fr).

Un référendum sur les Jeux olympiques 2024 à Paris, est-ce envisageable? (lemonde.fr)

La bande dessinnée Vaudoo Soccer traite de football, d'Afrique et de sorcellerie (footichiste.wordpress.com).

La réponse



Les supporters dijonnais ont accueilli avec une certaine réserve les propos de Jean-Michel Aulas sur leur club. Alors ils lui ont répondu.

Le tweet de la semaine



Quelques mots forts des coachs les plus influents de cette génération pic.twitter.com/PF1tv951Ee — Sofiane (@sofianemv17) 17 février 2017

L'image du grenier



Mars 2009. La bande-annonce de Canal+ pour le "classico" ne fait pas dans la finesse. Huit ans plus tard, passé dans l'autre équipe, Hatem Ben Arfa est probablement plus circonspect quant à ses chances de disputer la rencontre. Bonus : cliquez sur l'image pour avoir trois autres acteurs.

La bonne enseigne





Elle valait quoi, la cuvée 2007 du château Haillan?

Crédits. La lucarne est de McManaman, le rébus de Milan de solitude et la bonne enseigne de @acidtaste.