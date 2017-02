Revue de stress #93

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images



La zone mixte de l'ASSE à la fin des années 60. Une autre époque (via @a_thomas_commin).

Terribles archives.

Dominique Rocheteau rejoint les joueurs Stanley Chow FC.

Gerland sous la neige en 1990 (via @MotherSoccerNL).

Kevin Keegan, le sponsoring tout-terrain (whoateallthepies.com).

Ce fauteuil, c'est non.

Les vidéos





Le (court) passage de Romain Molina chez iTélé pour parler d'Unai Emery...

Le superbe match de Presnel Kimpembe contre Barcelone.

La performance de Presnel Kimpembe durant le huitième de finale aller de @ChampionsLeague entre le @PSG_inside et le @FCBarcelona (4-0). pic.twitter.com/guCxIHWRkY — Mr_Scarface (@Mister_Scarface) 15 février 2017

Le geste bien moche de la semaine nous vient des Pays-Bas.

Sportsmanship is dead in Holland pic.twitter.com/Kw7mfOjxFV — Telegraph Football (@TeleFootball) 12 février 2017

L'infographie



Les stades italiens, septuagénaires, sont les plus vieux en moyenne (spherasports.com / en espagnol).





La devinette





Joueur ayant pris ma retraite footballistique il y a un an tout juste, j'entraîne désormais une équipe de jeune dans ma région natale des Hauts de France. Mon histoire avec la L1 tient pourtant sur un post-it, puisque je n'y ai disputé que sept matches dont un comme titulaire. L'histoire aurait pu être différente si mon transfert aux Girondins de Bordeaux maintes fois annoncé avait effectivement eu lieu. Mes heures de gloire c'est en Espagne que je me les crée. J'y glane successivement une montée en Liga (aux côtés de Carlos Roa et Laurent Viaud) puis une qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des champions. Je suis alors au sommet de ma carrière, mon pied gauche fait des ravages, j'inscris un but capital pour la qualification en C1 en remontant soixante mètres balle au pied et on va jusqu'à me surnommer "le Beckham de la Mancha". La descente sera rude avec une fin de carrière perturbée avant même mes trente ans par des blessures musculaires récurrentes.

La réponse de la dernière fois : Ziad Jaziri.

Le rébus







La réponse de la dernière fois : Schubert Gambetta.

La lucarne de la semaine

"Je suis ta paire, Luke. Celle que tu as oubliée au vestiaire."

Les immanquables





François Fillon, comme Michel Platini (regards.fr).

Alexandre Lacazette marque beaucoup mais tire peu (leliberolyon.fr).

Faire des têtes ne serait pas sans risque pour les footballeurs (theguardian.com / en anglais).

Footballeurs et avantages fiscaux: pourquoi aller à Madère? (lemonde.fr)

Le Barça, son image mais aussi ses ambitions, a les fesses entre deux chaises (eurosport.fr).

"Tu sais que, si tu es vraiment de gauche, tu dois supporter le PSG contre Barcelone quand" (sofoot.com/marxist).

Analyse tactique détaillée de l'OM version Rudi Garcia (chroniquestactiques.fr).

Les Ultras parisiens doivent beaucoup à Nasser (lemonde.fr).

Un jour de février 1967, le derby Lyon-ASSE s'était disputé à... Annecy (leliberolyon.fr).

Portrait d'une femme arbitre qui lutte contre les préjugés (francetvinfo.fr).

L'anniversaire



Cela fait un an que Comment regarder un match de foot est sorti. Cela fait une bonne raison de l'offrir aux amis que vous n'aviez pas à l'époque ou d'en acheter un deuxième exemplaire pour caler une table très bancale.

Les tweets de la semaine



Bravo @MATUIDIBlaise pour votre énorme performance ! #PSGBAR — Moussa Sissoko (@MoussaSissoko) 14 février 2017

We had lovely evening . Catch you soon Shaq x https://t.co/8uFjFyOn4c — Peter Crouch (@petercrouch) 12 février 2017

L'image du grenier



Février 2009. Alors que Charles Villeneuve vient de démissionner et que Sébastien Bazin, PDG Europe de Colony Capital, prend la présidence provisoire, on s'interroge sur l'identité du futur patron sportif du PSG. En mars, l'équipe de Paul Le Guen peut viser la première place, mais s'incline contre l'OM avant que l'entraîneur ne soit annoncé partant par sa direction. Le club finira 6e, sans qualification européenne.

La bonne enseigne



Une belle reconversion au Maroc pour William, venu apporter son expertise capillaire.

Crédits. La lucarne est de Mama, Rama & Papa Yade, le rébus et la devinette de Paul de Gascogne et la bonne enseigne de TiramiSuazo.