Revue de stress #88

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images



Dans la catégorie pulls moches, je demande… (via @PierreGodon)

Le futur album Panini du Mondial (via @WELT_Sport).

Bon vent Michel!

La grève de Payet à West Ham ne fait pas l'unanimité chez les tabloïds (via @BasileBowie).

Les Ultramarines fêtent leurs trente ans (via @Lontxo87).

Nouveau lol-révélateur de grande qualité chez France Télé (via @ThiernoMouille).

Les vidéos





Jolie adaptation de The Logical Song de Supertramp par les supporters du Celtic.

Celtic fans have somehow come up with a Scott Sinclair chant to the tune of The Logical Song, and it's annoyingly good. pic.twitter.com/7BGqvnDPHm — Andy Ha (@_AndyHa) 11 janvier 2017

Lecture d’un édito de Jacques Thibert sur l’Année du football 76.

L'infographie

Wayne Rooney a égalé Bobby Charlton au nombre de buts marqués avec Manchester United (bbc.co.uk).

La devinette

Joueur international j'ai fêté mes trente-et-un ans récemment, mais suis actuellement à la recherche d'un club. Ce n'est pas faute d'avoir bourlingué sur trois continents différents, glanant au passage une coupe des Émirats et le championnat iranien. Ni d'avoir empilé les réalisations, notamment lors de mon passage en France (en plus de mon club formateur) où j'ai inscrit vingt-huit buts en deux demi-saisons, avant de m'éteindre totalement les cinq derniers mois. Moi qui m'autoproclamais "le nouvel Ibra", je suis désormais en prise avec la justice de mon pays pour des sordides histoires de violence sur ma femme et de trafic de voitures. J'en serais presque à envier le sort de mon collègue de promotion, "la légende" Roy Contout...

La réponse de la dernière fois : Ronaldo.

Le rébus





La réponse de la dernière fois : Jessy Moulin (Jay Z-Moulin).

La lucarne de la semaine

"Rémi, parmi les 32 buts que tu as encaissés pour le moment, quel est ton préféré ?"



Les immanquables





Qui sont les favoris de la Coupe d’Afrique des Nations? (afriquefoot.rfi.fr) Ce n’est en tout cas pas la mascotte puisqu’elle fait peur aux enfants (footichiste.wordpress.com).

Le fair-play financier n’empêche pas les inégalités de se creuser (lexpress.fr).

On les dit très bonnes (lequipe.fr) et même le Ministre des sports s’y fie (lemonde.fr). Mais quelles sont les réelles retombées financières de l’Euro? (ecosport.blog.lemonde.fr) Celles-ci sont en effet toujours mal évaluées (francetvinfo.fr).

"À ceux qui pensent que les statistiques les feront gagner au foot."

Noël le Graët, la FIFA et la générosité (20minutes.fr).

L’ANS s’engage contre l'autorisation donnée aux clubs de prononcer des interdictions de stade en dehors de toute décision judiciaire ou administrative (lequipe.fr)

La Fédération anglaise veut briser le tabou de l’homosexualité (lemonde.fr).

La CAN chez Ali Bongo, ce n’était peut-être pas l’idée du siècle (lemonde.fr).

Depuis quelques années, l’équipe de France ne joue plus l’hiver (chroniquesbleues.fr).

Les supporters ont vécu une année 2016 mitigée, entre retour des Ultras à Paris et restrictions de libertés partout en France (coulissesdufootbusiness.com).

Le fumigène sans chaleur, l’avenir dans les stades? (lequipe.fr)

L'étude





L’UEFA a publié une vaste étude économique, qui offre plusieurs enseignements concernant les revenus des clubs, les coûts d eleurs effectifs, les affluences ou, ici, la chronologie de la prise de possession des clubs par des investisseurs étrangers (cliquez sur l'image pour agrandir).

Le communiqué de l'OL



Reçu ce communiqué de la part de l'@OL en vue d'#OLOM du 22 janvier. Cinq minutes après, je ne comprends toujours pas de quoi il s'agit ???? pic.twitter.com/CO0DyHOqJt — Alexandre Jacquin (@AJac13) 11 janvier 2017

Le tweet de la semaine





L'image du grenier



9 octobre 2010. Dimitri Payet étrenne sa première sélection en entrant en jeu à la 85e minute de ce France-Roumanie. Suffisant pour déborder côté droit et servir Yoann Gourcuff en retrait, qui inscrit le second but de la partie (2-0). Mais il lui faudra beaucoup plus de temps pour retrouver durablement l'équipe de France… et s'emparer du numéro 8 de son coéquipier d'alors.

La bonne enseigne



S'il est un peu en difficulté cette saison, c'est peut-être aussi parce que Sergio parle vin de Bordeaux à Toulouse...

Crédits. La lucarne est de gurney, le rébus de Pascal Amateur, la devinette de Paul de Gascogne et la bonne enseigne de Ba Zenga.