Revue de stress #87

Les images



Portfolio des photographies de Christopher Baker sur la Hackney & Leyton Football League (lemonde.fr).

Certains ont vu le visage du Christ sur une pizza, d'autre celui de Daniel Leclercq sur un bouchon de Champagne(via @LoicDrd).

Une caricature de François 1er en 1517, jouant à la soule, ancètre du football (via @Jean_no).

Exposition virtuelle autour de la préparation du Mondial 2022 au Qatar (scd.unicaen.fr).

Sepia plus mal



Le Miroir-Sprint du 2 mars 1953 évoquait un tour de Coupe de France morose. Malgré un but de Cuissard à la 94e et une élimination de Metz. (via @Danishos)

Les vidéos





Une bien belle compilation d'arrêts de la saison écoulée.

Séance d'entraînement des joueurs de l'OM devant le Vélodrome. On est alors en 1979.

La devinette

Joueur international, j'ai connu Stanley Menzo, Stéphane Dalmat et Yohann Gourcuff comme coéquipiers en club. Mais j'ai eu le bon goût de ne jamais revêtir le maillot au scapulaire. Ni aucun maillot de club français d'ailleurs. Joueur malheureux en santé (multiples blessures) mais heureux en amour (liaisons célébrées dans la presse people), je suis aujourd'hui consultant pour une grande chaîne TV de mon pays.

La réponse de la dernière fois : Nelly Viennot.

Le rébus





La réponse de la dernière fois : Pierre-Yves André (Pierre-Ivan-Dre).

La lucarne de la semaine

"Et là, le docteur me dit: 'Mon fils, si tu veux

désenvouter tes pieds, étrangle un poulet'."



[-> le Diaporama]

Les immanquables





L'excellent Fraude Book de l'OL du mois de janvier est disponible, et rend même hommage à Vu du Banc. À lire aussi sur Le Libéro Lyon, les dix voeux pour la nouvelle année.

Et si le LOSC devenait l'une des entités d'une stratégie "multiclubs"? (francetvinfo.fr)

Avant de jouer au scorpion, Giroud était surtout un joueur décrié (goal.com/fr).

Quel peut-être l'avenir d'Hugo Lloris en Bleu? (chroniquesbleues.fr)

Toutes les statistiques d'Expected Goals des joueurs de Ligue 1 (cotestats.fr).

Christian Gourcuff juge et critique le mercato (ouest-france.fr). À ce sujet, un entretien avec Raffaele Poli du CIES (humanite.fr).

Le football gratuit en Argentine... c'est fini! (lucarne-opposee.fr)

Les enjeux des droits TV lors de cette année (mediasportif.fr).

Rembourser les transferts de joueurs en un temps record grâce aux maillots? Un mythe (letemps.ch).

Journal de bord de la saison du football africain (afriquefoot.rfi.fr).

Ancien coach de Caen, Pascal Théault s'occupe désormais de migrants (francetvinfo.fr).

Diverses statistiques très intéressantes de ce début de saison, où on voit que les passes ratées sur des erreurs techniques sont une spécialité Ligue 1 (football365.com / en anglais).

Le classement





Le top 100 annuel et très développé des joueurs de Ligue 1 signé Get French Football News (en anglais).

Le tweet de la semaine





Lo Celso et Draxler vont porter le même numéro et personne ne dit rien... pic.twitter.com/v5z4oPvpSt — Lucarne Opposée (@LucarneOpposee) 3 janvier 2017

L'image du grenier



En septembre 2008, l'Emirates stadium est le théâtre d'une rencontre entre un bad boy et un vilain garçon. Aujourd'hui, le premier vient de publier son autobiographie. Celle du second, sur Twitter, serait apocryphe.

La bonne enseigne



Un resto italien en Chine? Les augures sur l'avenir de Diarra sont de plus en plus compliqués à interpréter.

Crédits. La lucarne est de Mama, Rama & Papa Yade, le rébus de Zénon Zadkine, la devinette de Paul de Gascogne et la bonne enseigne de Hyoga.