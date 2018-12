Revue de stress #155

Les images

Football sous la neige, en Bulgarie et en 1971: une photo de Jecko Vassilev, via @MickaCQFD.

Le Royaume-Uni du football, via @HomesofFootball.

Cette antique disquette de jeu sur l'OM attend son lecteur (via @LarsFanks)

Le nouveau logo de l'AS Monaco (via @WeAreMalherbe).

Les infographies

L'impressionnant tableau de bord défensif de Thiago Silva contre Liverpool: 11 dégagements (cercles), 4 duels aériens gagnés sur 5 (triangles verts et orange), 10 duels gagnés sur 13, 2 tacles (croix), 2 interceptions (losanges), 2 fautes (triangles noirs), 5 récupérations. (via @JulienMomont).

Selon le Statista European Football Benchmark 2018, vous qui nous lisez êtes jeunes et fervents (via @XaviMcBeal).

Les origines les plus représentées sur les terrains des cinq grands championnats (CIES).

L'emplacement des tirs victorieux de Mbappé en équipe de France cette année. D'autres données ici (via @chroniquebleue).

Une étude sur la chronologie des buts au cours d'un match, à lire sur The Guardian (via @KevJeffries).

Les vidéos

Êtes-vous prêts pour... LE REPLAY?





Les failles de Liverpool, Julien Momont les avait analysées dans un Tacti'call avant le match face au PSG (rmcsport.bfmtv.fr).

La devinette

Retraité depuis 2010, j'ai été licencié par un club pour faute grave, gagné les deux coupes nationales et joué plus de 200 matches professionnels, tous en France. Durant ma carrière, où je n'ai trouvé les filets qu'à deux reprises, j'ai côtoyé Wahbi Khazri, Miralem Pjanic, Daniel Bravo et un certain Djibril Sidibé.

La réponse de la dernière fois : Julen Guerrero.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Borja Valero (Bora Bora -Val Kilmer-Hérault).

La lucarne de la semaine

Contre la pression fiscale, les gilets jaunes se mobilisent,

et font payer leurs droits d'image sur un trust aux îles Caïmans.

[-> le Diaporama]

Les immanquables

Dans les podcasts de la semaine, il y a le dernier Vu du Banc sur la Ligue des champions et un Banquette consacré au supporterisme avec Damien Dole.

Tactique et défense à trois en Ligue 1, explications (liberation.fr).

Retour sur la carrière de Jean Vincent, international méconnu (chroniquesbleues.fr).

En 1930 était créée la Coupe Sochaux, version expérimentale d'un championnat professionnel en France (droguebierecomplotlosc.unblog.fr).

Le Superclasico retour n'a pas eu lieu (lucarne-opposee.fr), ce qui confirme malheureusement les maux du football argentin (lemonde.fr).

En Angleterre, des supporters rachètent des parties de leur club pour défendre une pratique populaire (humanite.fr).

Explication derrière le maillot blanc porté par Paris contre Liverpool (leparisien.fr).

Belle enquête sur le jeu de tête dans le foot et ses conséquences (lequipe.fr).

"Les inquiétantes révolutions de la FIFA et de l'UEFA" (lemonde.fr).

Bilan de la première phase de la Ligue des nations (chroniquesbleues.fr).

N'Golo Kanté, les taxes et les grandes entreprises... (whoateallthepies.tv / en anglais).

Suite et fin des Football Leaks consacrées au dopage, autour du cas du Real Madrid (lemonde.fr) et de la Russie (mediapart.fr / abonnés).

Les tweets

L'Eredivisie impose aussi de nouvelles règles générales. Thread ??



1? A partir de 2019, 5% des revenus UEFA (primes...) des clubs qualifiés en Coupe(s) d'Europe en phase de groupes seront redistribués aux clubs "non-européens" d'Eredivisie. Après les poules, ça passe à 3,75%. — Johann Crochet (@johanncrochet) 23 novembre 2018

Les images du grenier



On ne sait pas si cette participation de Rio Mavuba au calendrier des dieux du stade figure dans son autobiographie, qui vient de paraître. Ni ce qu'il avait fait de cette barrique.

La bonne enseigne

Il conservé l'habit blanc merengue pour sa tournée à Lisbonne, mais l'histoire ne dit pas s'il envoie encore du lourd de son pied gauche.

Crédits. La lucarne est de McManaman, le rébus de Radek et l'enseigne de Roy Compte Toute et Alain Paie Rien.