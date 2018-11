Revue de stress #154

Les images

Le projet de Beaujoire rénovée, présenté par l'association À la nantaise dans un projet conçu pour épargner les finances de Ville.

Sur sa page Foot Culture FC, Jérémy Lison raconte foot et culture en images. Sa première étape: les Balkans.

L'album de vignettes pas Panini de Mediapart pour résumer (en accès libre) les Football Leaks.

La rencontre entre les Simpsons et les Riberys a enfin eu lieu (via @FranckRibery).

Un échantillon des pires places de stade compilées par le site de la BBC.

C'est ce soir, ne ratez pas l'événement (via @Sachanoko)

Les infographies

La Ligue des nations motive peut-être les joueurs mais les téléspectateurs ne se prennent pas au jeu (via @ma2thieud).

Le "sonar des passes" de l'OM, entre autres dataviz, dans le premier bilan du club par le footballophile.

Les vidéos

Julien Momont est allé voir Jürgen Klopp pour lui parler de son pressing (rmcsport.bfmtv.com).

La devinette

Homme d'un seul club mais de plusieurs sélections, j'ai marqué dans les qualifications de deux Euros et deux Coupes du monde, sans trouver la faille en phase finale. International à dix-neuf ans et vainqueur d'un trophée individuel dans mon pays l'année suivante, j'ai décliné assez jeune et ma carrière a nettement ralenti après avoir croisé un coach français. Milieu offensif ambidextre, je n'ai malheureusement jamais rien gagné en club comme en sélection.

La réponse de la dernière fois : Sébastien Piocelle.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Trent Alexander-Arnold (Trente-Alexandre-Hé Arnold).

La lettre déchirante

Le 2014, le président valenciennois Jean-Raymond Legrand envoie un mail à Vadim Vasilyev pour le supplier de le tirer d'un mauvais pas (via Mediapart).

"Vadim mon ami, comme je t’ai dit je suis en grande difficulté à compter du mois de février si je ne vends pas pour 2.000.000 euros un joueur au mercato d’hiver et donc avant le 31 janvier et je risque la faillite. Ce que je te dis c’est vraiment PERSONNEL ET CONFIDENTIEL je sais que je peux te faire confiance et je ne peux le faire qu’à toi dans le foot !!! (…) J’ai vraiment besoin que tu m’aides une dernière fois pour sauver mon club et moi ! […] J’espère que tu vas m’aider mon ami. Il n’y a que toi pour m’aider aujourd’hui ! Merci de me donner ta réponse mon ami.

Ton vrai ami !! "

La lucarne de la semaine

"Oh shit, il va encore me réclamer de faire l'extincteur ce soir."

Les immanquables, édition Football Leaks



Comment l’AS Monaco s’est assuré des soutiens au sein du football français (mediapart.fr / abonnés) et a reversé de l'argent sur les plus-value à son vice-président (lequipe.fr). Dans le club monégasque, le football semble d'ailleurs ne pas être une priorité et le président assure qu'il ne compte pas vendre (lemonde.fr).

Sans trembler des genoux, Aleksandr Ceferin et Andrea Agnelli prennent leurs distances avec une éventuelle Super Ligue (AFP). Mais ils préparent une Ligue des champions dans laquelle les gros clubs auront… une place garantie (lemonde.fr).

Les questions autour du recrutement de mineurs dans le football (lemonde.fr).

Le PSG reconnaît que des critères ethniques ont aussi été utilisés en Ile-de-France (lequipe.fr).

Les immanquables

L'International Board veut faire évoluer la règle sur les mains, à ses risques et périls (AFP).

Roberto Mancini commence à poser sa patte sur la sélection italienne (lequipe.fr / abonnés).

Christophe Kuchly était justement l'invité du podcast Calcio e Pepe pour parler tactique en Serie A.

Le dernier exemplaire de la revue Supersub est sorti, et il a pour thème "Science Football Fiction".

Le PSG et la Juventus se sont lancés dans les jetons numériques (letemps.ch).

"Quand Cagliari joua le championnat... américain" (calciomio.fr).

Zoom sur ceux qui négocient les droits TV du sport pour les chaînes françaises (lequipe.fr / abonnés).

Le détail des interpellations pour violences en marge des matches de Ligue 1 et Ligue 2 (lequipe.fr).

Retour sur le moment où les Bleus avaient pris le relais des magnifiques Oranjes des 70s (au-premier-poteau.fr).

Encore un portrait de Cruyff? Oui, on ne se lasse pas (carton-rouge.ch).

Les tweets

Eric Carrière : "J'ai le FC Nantes dans la peau." pic.twitter.com/RTKfl9onzo — Bobby Picasso (@docteursourire) 21 novembre 2018

Décision unanime des 18 clubs de 1.Bundesliga de renoncer aux matchs du lundi soir, et ce à compter de la nouvelle période des droits TV, soit la saison 2021/22.



Comme quoi, il est possible d'écouter (les revendications de) ses fans et d'agir en conséquence ???? https://t.co/7IH5wsSBGb — Ali Farhat (@derpariser) 21 novembre 2018

Pierre Ménès, il invoque sa carte de presse quand il faut dénigrer Mediapart, par contre quand il croque des places au Parc et fait de la pub à outrance à la télé il jure qu'il n'est pas journaliste. Sympathique concept. https://t.co/UQibHxBdi7 — Charly M. (@SeriousCharly) 18 novembre 2018

La bibliothèque

De la belle ouvrage pour un bel ouvrage: les camarades de La Grinta ont auto-édité un livre-somme qui fait le portrait du mouvement ultra au travers d'un périple chronologique (à peu près) et géographique dans un vingtaine de villes, qui commence à Marseille et s'achève à Paris. Entre-temps, les auteurs sont allés à la rencontre des intéressés pour les laisser se raconter, non sans éclairer ces propos par leur connaissance approfondie du sujet.

Avec une préface consistante du sociologue Nicolas Hourcade et une conclusion consacrée à l'avenir du mouvement, ces cinq cents pages font (presque) le tour de la question.

Ultra mode de vie, de Benoît Taix, Bastien Poupat et Adrien Verrechia, 19,99 euros. À commander ici.

Les images du grenier



OK, on aurait pu trouver d'autres images pour saluer la retraite du grand Didier Drogba, mais il faut bien que quelqu'un se charge du sale boulot.

La bonne enseigne

En Slovénie, dans les rayons, on ne peut croiser De(ux) Gea.

Crédits. La lucarne est de RabbiJacob, le rébus de Radek et l'enseigne de Pascal Amateur.