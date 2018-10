Revue de stress #150

Les images

Le kop stéphanois s'inspire de Brel (photo Bilel Ghazi).

Tifo pas moins vindicatif à Strasbourg (photo @rcssig).

Charte des couleurs de maillot anglais en 1931 (via @Theleaguemag).

Le Stade de la Beaujoire, menacé par le projet YelloPark, a son affiche chez @footballprints.

Footy (1978-1982), un magazine pour enfants qui parlait beaucoup de foot en BD, nous est raconté par le Footichiste.

La vidéo

Analyse tactique d'une des clés du duel France-Allemagne. Une vidéo entourée d'autres vidéos et de texte ici (chroniquestactiques.fr).

La devinette

Partenaire d'un Sissoko et d'un Lopes je suis, selon les sources, légèrement plus grand ou plus petit que Mathieu Valbuena. Capé une fois avec un pays chez les jeunes et une fois avec un autre chez les grands, j'ai vécu une liquidation judiciaire lors de ma première saison pro et une relégation lors de la dernière en date. Si j'ai marqué un but en septembre, mon club actuel occupe une triste dernière place.

La réponse de la dernière fois : Andreas Isaksson.

Le graphique

Un quart (8 sur 31) des rencontres entre la France et Allemagne a eu lieu au cours des 8 dernières années (une par an en moyenne depuis 2011).

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Daniele De Rossi (Daniel et deux Rossi).

La lucarne de la semaine

R.I.P., Louis II la Brocante.

[-> le Diaporama]

Les immanquables



Des supporters marocains condamnés pour avoir dénoncé la mort d’une migrante (lemonde.fr).

Bruges fait partie des clubs impliqués dans le scandale du football belge (lemonde.fr). Notamment dans le collimateur, un match Eupen-Mouscron au scénario étrange.

Portrait de David Trezeguet autour de son rapport à l'Italie (frseriea.com).

Sur le soutien des footballeurs brésiliens au candidat d’extrême droite Jaïr Bolsonaro (onclefredo.wordpress.com).

Les joueurs ratés sont-ils les grands coaches de demain? (lemonde.fr)

L’association A la Nantaise a proposé aux élus des solutions alternatives à la démolition du stade de la Beaujoire (presseocean.fr). Les tenants du YelloPark veulet quant à eux s'appuyer sur la "loi olympique"(mediacites.fr).

Le dernier Fanzines Zone se penche sur Tout le monde s'en foot (liberation.fr).

Ces joueurs qui n'étaient pas des légendes mais qui ont remporté le Ballon d'Or (au-premier-poteau.fr).

"L’inavouable égoïsme du sportif d’élite" (letemps.ch)

Les incidents lors du match contre l'Étoile Rouge n'altèrent pas le rapport entre le PSG et ses ultras (lemonde.fr).

Le gouvernement ouvre la porte pour l'expérimentation des fumigènes sans chaleur (culturepsg.com).

Vingt-trois chansons pour vingt-trois champions du monde (clubbguitos.wixsite.com).

Réflexion sur la présence d'un seul club de très haut niveau en région parisienne (ecofoot.fr).

Gianni Infantino a encore eu plein d'idées nulles! (lesechos.fr)





Le tweet

There are over a billion active accounts on Instagram. I think Lassana Diarra’s might be the worst pic.twitter.com/YUZE7wpjlh — Tom Williams (@tomwfootball) 17 octobre 2018





L'image du grenier



La bonne enseigne

La double vie de Hiroki Sakai, qui présente ses travaux lors de conférences.

Crédits. La lucarne est de Josip R.O.G., le rébus de Parkduprince et l'enseigne de Tonton Danijel.