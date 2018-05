Revue de stress #149

Les images

Students practice football exercises, Huaying, China.

Photograph: Sipa Asia/Shutterstock pic.twitter.com/IRrSS33ZhL — Brutalist Football (@Brut_Football) May 18, 2018

Les supporters lyonnais ne cautionnent pas tous la communication de leur président (via @oetl).

Le petit message des joueurs nantais (via @Legio8).

La vidéo

Le Napoli de Sarri a enchanté la Serie A avec une maîtrise que ces quelques séquences illustrent joliment…

C’était un spectacle pour une ville d’amoureux du football. L’une des plus excitantes, risquées et brillantes équipes en Europe ! Quel plaisir à les voir jouer cette symphonie match après match. Merci Sarri. Merci pour tout. pic.twitter.com/o3ouOLfeN3 — Midou Foot (@midou_foot) May 24, 2018

L'infographie

Corrélation entre le budget des clubs et le classement de Ligue 1 (via @laol44).

La devinette

Ancien partenaire d'Edwin van Der Sar, Kim Källström, Dietmar Hamann, Olivier Veigneau ou encore Marcelo, je suis parti finir ma carrière au pays, terminant troisième du championnat l'an dernier. Si mon pays, pour lequel j'ai dépassé les cent capes, sera au Mondial, ce ne sera pas mon cas. Par choix.

La réponse de la dernière fois : José Antonio Reyes.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Lionel Letizi (L'Yonne ailéé tease i).

Le rendez-vous

Jeudi 31 mai à partir de 19h: on fête la sortie du numéro 1 de la revue, le jour même de sa sortie, avec une soirée-dédicace à la librairie Le Monte-en-l'air (71 rue de Ménilmontant / 2 rue de la Mare, 75020 Paris). Exemplaires en vente sur place. Repli prévu dans les bars alentours. On sera contents de vous voir.

La lucarne de la semaine

"Tu vois Dimitri, que tu blesses le n°7 adverse ou pas,

tu sors sans avoir pesé sur la finale et tu la perds!"

[-> le Diaporama]

Les immanquables



La bibliothèque

L’exercice est risqué. En tout cas, on avoue être tombé dans le piège, ne commençant l’ouvrage qu’après quelques semaines à le dévisager. Non, Culture Générale Football Club n’est pourtant pas là pour vous aider à gagner au Trivial Pursuit et ne rappelle pas qui sont les meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde ou quel gardien a remporté le Ballon d’Or. Ici, Olivier Corbobesse ne parle pas de football, ou alors pas directement. Et c’est justement ce qui fait la richesse de l’ouvrage.

Bien sûr, ces 170 questions-réponses empruntent parfois des chemins familiers. La guerre du football entre le Honduras et le Salvador, le symbole sur le logo de la Roma ou l’origine de l’expression "opium du peuple": même sans avoir tous les éléments en tête, les faits sont relativement connus. Mais qui peut parler du lien entre religion et football au Liban, des paroles de l’hymne hondurien ou de l’expatriation du DPMM Brunei? Entre anecdotes et mise en lumière de situations dont le football est l’un des enjeux, on se prend à entamer des recherches pour approfondir des sujets jusque-là ignorés. Sans tout retenir, mais en finissant un peu moins bête que la veille.

Culture générale football club, de Olivier Corbobesse, éd. Chistera, 15,90 euros.

L'image du grenier



11 août 2010. Adil Rami, futur champion de France cette saison-là, étrenne la première de ses 33 sélections sous la direction de Laurent Blanc, lui-même novice sur le banc. La France s'incline en Norvège (2-1), mais à cette époque, on pense tenir la future charnière de la sélection, la paire Rami-Mexès s'illustrant aussi par une amicale complicité. Également ttulaires ce soir-là: Ruffier, Fanni, A. Cissokho, M'Vila, N'Ziogba, Sissoko, Nasri, Rémy et Hoarau. Entrés en jeu: Cabaye, L. Diarra, Ben Arfa (buteur), Briand, Ménez et Benzema.

La bonne enseigne

En Croatie, le football est une religion mais, sur le port de Cres, certains ont une piètre opinion des joueurs qui composent une équipe

