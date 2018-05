Revue de stress #148

Les images



La banderole des ultras de la Juve affirmant: "70€ pour une place en parcage, notre passion n'est pas un business, on veut plus de respect!" (via @FrSerieA).

Le champion de la semaine.

Le livre vieux et improbable de la semaine (via @CamelusBlaah).

Le kop marseillais au Parc OL avant la finale face à l'Atlético.

Des étudiants chinois en plein entraînement sur un terrain à Huaying (via @Brut_Football).

La relégation d'Hambourg est mal passée auprès du public local.

L'infographie

La longévité d'Arsène Wenger en une infographie (via @FrenchAFC).





Radiographie complète de la saison de Premier League par Julien Momont.

Les vidéos



La bande annonce de la sixième édition de La Lucarne, le festival du film de football en France.

On n'aurait pas cru mais pourtant, André-Frank Zambo Anguissa a une chanson à sa gloire.

Automne 1991: A l'issue d'un match ASSE-Montpellier conclu sur le score de 1-1, @DidierRoustan invite joueurs-clé et entraîneurs à venir debriefer la rencontre sur C+.

L'occasion d'assister à des échanges intéressants entre acteurs du jeu et à un mea culpa envers l'arbitre ?????? pic.twitter.com/r9sBTVV6Nf — Mémoires de l'ASSE (@ASSEmemories) 18 mai 2018

La devinette

Cinq fois vainqueur dans une même compétition, je compte une vingtaine de sélections. Plus appelé depuis mes vingt-trois ans, j'ai gagné des titres avec Marcelo Zalayeta, Andrés Iniesta, David Luiz, Ruud van Nistelrooy et Stathis Tavlaridis.

La réponse de la dernière fois : Stijn Stijnen.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Jean-Pierre Papin (J en pierre pas peint).

La lucarne de la semaine

"Allez les gars, c'est bon, l'araignée est partie, vous pouvez descendre."

[-> le Diaporama]

Les immanquables



Le projet de Coupe du monde des clubs élargie (ft.com / en anglaiis) de Gianni Infantino ne plaît pas à l'UEFA (AFP). Et la santé des joueurs inquiète notamment la FifPro (20minutes.fr).

Cristiano Ronaldo devrait payer pour éviter d'aller au tribunal (20minutes.fr).

L'ASSE devrait bien passer sous pavillon américain (lemonde.fr).

Le communiqué des Magic Fans 1991 et celui de l'Association Nationale des Supporters suite au déplacement à Monaco.

Paul Pogba, le footballeur, l'homme et le public (lemonde.fr).

Ces Français qui ont gagné la C3 (chroniquesbleues.fr).

Joli portrait du milieu marseillais Maxime Lopez (lequipe.fr / abonnés).

Antero Henrique, directeur sportif qui voulait notamment remplacer les mails par des fax (lequipe.fr / abonnés).

Des nouvelles de Santos Mirasierra, qui avait été condamné à trois ans et demi de prison après un match de l'OM contre l’Atlético Madrid (lemonde.fr).

"L’Église de la Sainte-Union Sacrée officiellement reconnue comme secte" (leliberolyon.fr).

Évolution du style de jeu entre les finales de Coupe du monde 1966 et 2014 (cotestats.fr).





Le tweet

#ListeDes23 #LISTEEDF

Ce qui est bien avec ces 23 là, c'est que cela ouvre beaucoup d'options sur le plan tactique pour Deschamps. Trois exemples. Une préférence ? pic.twitter.com/xmLaYpPPW3 — Florent Toniutti (@chronitactiques) 18 mai 2018

L'image du grenier



Mai 2006. Jean-Marc Furlan fête le maintien du promu troyen, qui achève le championnat à la 17e place. Un an plus tard, l'ESTAC sera relégué et son entraîneur quittera le club, remplacé par Denis Troch. Lui-même rejoindra Strasbourg, encore en Ligue 2.

La bonne enseigne

J.Mo prépare sa reconversion comme cuisiniste à Ville-la-Grand en Haute-Savoie.

Crédits. La lucarne est de McManaman, le rébus de MarcoVanPasteque et l'enseigne d'Espinas.