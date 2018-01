Revue de stress #129

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

L'image



Voilà, à quelques minutes de la fin du match, à quoi ressemblait la carte des tirs du match Tottenham-West Ham, terminé sur le score de 1-1 (via @EliottHackney).

Les vidéos

Imitation de la Ligue des Cahiers qui se popularise: le football en marchant! (AFP)

Plaidoyer de l'Asso Nationale des Supporters en faveur des tribunes debout.

TRIBUNES DEBOUT

Pour des stades sécurisés et adaptés à la culture des supporters.

Pour des stades avec une ambiance sonore et visuelle optimisée.

Pour des stades encore plus remplis tout en conservant des tarifs populaires.

Notre livret : https://t.co/NKi8Tos3Cs pic.twitter.com/qF3cPe17Ly