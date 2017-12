Revue de stress #127

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images



No pyro, (via @MonsieurNS).

Vous vous souvenez quand la VAR devait régler tous les problèmes? (via @Sebastien_ssc).

Suivez les conseils de Ouest France, achetez Les entraîneurs révolutionnaires.

Les vidéos

Analyse tactique en images de la victoire de City dans le derby mancunien (sports.sfr.fr).

L'avis de Stéphane Guy sur les fumigènes a légèrement changé en deux ans...

Stéphane Guy & les fumis en 2015 vs Stéphane Guy & les fumis en 2017. Apparemment les dernières consignes de la LFP données aux diffuseurs sont bien respectées. @UltrasFrance #OMASSE pic.twitter.com/dWDcj0ibbw — MaximeBrtln (@MaximeBrtln) 11 décembre 2017

Disparu cette semaine, Benjamin Massing avait notamment été l'auteur de cette improbable intervention défensive.

La devinette



Appelé en équipe nationale, je ne compte pourtant aucune sélection faute d'avoir foulé la pelouse. J'ai été passeur décisif en club pour le premier but en professionnel d'un futur Ballon d'or. Mon seul titre de champion de première division a été obtenu à l'occasion de ma deuxième expérience à l'étranger, non loin de ma région natale, après un premier exil court mais lointain sous les ordres entraîneur français qui ne savait peut-être pas à l'époque qu'il n’entraînerait plus dans son pays (du moins jusqu'à aujourd'hui.

La réponse de la dernière fois : Mike Havenaar.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Nicolas Isimat-Mirin.

La lucarne de la semaine

"S'il vous plaît, Monsieur, un sponsor qatari s'il vous plaît,

j'ai pas Neymar, j'ai pas Ligue des champions."

Les immanquables



Des footballeurs ouvriers, du sport rouge, des "nomades sauvages", du beau jeu, des scores fleuves, Gusztav Sebès en équipe de France... (retronews.fr).

"Pain et chocolat", football et cinéma (footichiste.wordpress.com).

Qu'est-ce qui fait peur chez l'entraîneur venu de l'étranger? (eurosport.fr)

Le site inbedwithmaradona s'en va, l'occasion de se replonger dans ses archives.

Le conseil de l'Europe est moyennement convaincu par le rapport de FIFA à l'éthique (lemonde.fr).

Marcelo Bielsa et les limites de son projet tactique au LOSC (lequipe.fr / abonnés).

La Corrèze a pris une décision radicale pour sensibilier au problème de la violence dans le football amateur (lemonde.fr).

Porter une écharpe d'un club de foot est donc apparemment devenu tendance... (wsj.com / en anglais)

La situation a déjà été plus simple pour Pascal Dupraz (lemonde.fr). Les Indiian Tolosa ont d'ailleurs eu l'occasion de lui transmettre un message.

Suite du bilan de la saison de l'équipe de France par chroniquesbleues.

L'OL connait son adversaire en C3 mais l'analyse des équipes encore en lice vaut tout de même le détour (leliberolyon.fr).

La stat

La Coupe de la Ligue nous a offert, comme d'habitude, la vision déprimante de tribunes vides, confirmée par des chiffres d'affluence calamiteux: sur les huits stades concernés cette semaine, un sur deux n'a pas rempli le tiers de ses gradins. Mention spéciale pour Lille et ses 38.000 sièges vides.

Certes, Strasbourg (25.349 spectateurs, 87%) et Rennes (22.906, 79%) ont fait bien mieux, mais on attribuera ces performances au profil des équipes visiteuses – Paris et Marseille. La Coupe de la Ligue, une compétition que le football français ne devrait pas se permettre.

Les infographies

Le sponsoring sportif comme outil de promotion du Qatar (scmp.com / en anglais).

Publication de la thèse "Analyse statistique de tous les types d’objets utilisables par des enfants pour jouer au football" (thesportsman.com / en anglais).

Les tweets



Ils foutent du Hallyday en ouverture des matchs de L1, j'attends avec inquiétude le décès de Sardou #EAGDFCO — Didier Feco (@UnCPEaMayotte) 9 décembre 2017

L'image du grenier



Février 2012. Zhu Jun, président-mécène de Shanghai Shenhua, annonce la couleur. En avril, Jean Tigana est poussé vers la sortie. Devenu joueur-entraîneur adjoint puis redevenu joueur, Nicolas Anelka partira en décembre au motif de salaires non payés (en compagnie de Difier Drogba, transféré en juin).

La bonne enseigne

De délicates orchidées dans une vitrine occultée par un rideau: c'est un fleuriste de Bruges qui donne cette élégante définition de Zidane.

Crédits. La lucarne est de vertigo, le rébus de @mewionne, la devinette de L'amour Durix et la bonne enseigne de @BesacTof.