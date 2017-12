Revue de stress #126

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images



Les vidéos

La devinette



Fils d'un ancien pro, je suis né dans le pays où il jouait. J'ai marqué quatre buts pour cette sélection et joué dans plusieurs clubs locaux avant de partir à l'autre bout de la planète, dans la patrie de mes parents. Attaquant de grande taille, mes transferts au sud puis au nord de l'Europe n'ont, a priori, pas eu d'influence sur le commerce équitable.

La réponse de la dernière fois : Klaas-Jan Huntelaar.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Radamel Falcao (Rade Amel Bent, Benjamin Fall KO).

La lucarne de la semaine

Diego Maradona a accepté les 30.000 dollars de la FIFA pour faire ce tirage,

mais il a tenu à rappeler subtilement que ce sont tous des clowns.

[-> le Diaporama]

Les immanquables



La bibliothèque

Pour parcourir la longue histoire de l'équipe de France en échappant à la simple chronologie, l'ordre alphabétique offre une belle alternative et permet de musarder en ouvrant les pages au petit bonheur. La promenade sera agréable avec ce Dico des Bleus, somme de près de deux kilos qui présente tous les internationaux, leurs plus célèbres adversaires (équipes ou joueurs), leurs moments de grâce et de disgrâce…

Les entrées moins académiques ("Littérature", "Consultants", "Morts pour la France", "Passe-temps", "Superstition", "Olympiques", "Trente glorieuses", etc.) enrichissent une lecture qu'on n'achèvera jamais – c'est le principe. Et comme l'histoire des Bleus continue, il sera tout indiqué de l'appuyer sur ce joli pavé de 430 pages, avec ses 1.200 entrées et ses 500 photos.

Le Dico des Bleus, de Mathieu Delahais, Bruno Colombari et Alain Dautel, éd. Marabout, 25 euros.

Les tweets



L'image du grenier



C'était il y a six ans: la Ligue 1 découvrait Memo Ochoa, le gardien star du Club América, qui venait de débarquer à Ajaccio après avoir été pressenti au PSG. Les télévisions françaises nous servent alors quelques moments de gêne avec ce "mini-Ochoa". Malgré le caractère un peu incongru de ce transfert, Ochoa restera trois saisons au sein de l'ACA, avant de passer par Malaga et Grenade, puis de rejoindre cet été le Standard de Liège.

La bonne enseigne

Enchaîner les contrats précaires sans assurance pour l'avenir, c'est le lot de nombreux footballeurs professionnels. "Notre" LFP n'en est toutefois pas à endosser le rôle d'une agence d'intérim, contrairement à celle-ci, sise boulevard Magenta à Paris.





