Revue de stress #120

Les images

“You have to make the rules, NOT FOLLOW THEM” - Isaac Newton.

Tunisian Mal’ab Al-Kbasi tifo.

Simply insane! ???????????????????????????????? pic.twitter.com/zTM2Ko6Vqt — BabaGol (@BabaGol_) 18 octobre 2017

La différence d’investissement entre Manchester City et Naples (via @Sebastien_ssc).

Les Indians de Toulouse ont eu la gentillesse de sous-titrer l'affaire du Stade de la Licorne (via @UltrasMadeinFR).

Une réinterprétation des programmes de match dans les années 60, par The Sporting Press.

Les joueurs du Hertha Berlin ont, eux aussi, posé un genou à terre (via @brfootball).

À quelle heure un match en soirée en Europe est-il diffusé ailleurs dans le monde? Exemple avec le derby milanais (via @Sebastien_ssc).

Pas rancuniers, les Anglais exposent le maillot que portait Maradona le jour de sa "main de dieu" au Musée national du foot de Manchester (via @FootballMuseum).

Le Mail on Sunday n’a pas trop apprécié le match de Manchester United à Liverpool.

L'infographie

Huit phases qualificatives des Bleus pour la Coupe du monde en infogs (chroniquesbleues.fr). En voici une des plus mémorables.

Les vidéos

Moussa Sissoko a désormais sa chanson chez les supporters de Tottenham.

Wake Me Up Before You Go-Go, who needs Bale when you've got Sissoko? ???? pic.twitter.com/LZQGY4gM8i — Jamie (@ffstottenham) 17 octobre 2017

Histoires méconnues de la rivalité entre Liverpool et Manchester United (sport.sfr.fr).

Les arbitres grecs ne plaisantent pas. Comme l’ont déjà dit tant de grands hommes, attention à la mousse!

En Grèce, faut pas trop s'amuser avec la mousse avec l'arbitre... pic.twitter.com/SwL9ZdtUJg — Sacha Dahan (@SachaDahan) 16 octobre 2017

Le public strasbourgeois est toujours aussi poli.

Bienvenue à la finale régionale de la Coupe de France à Mayotte!

Comme 1 parfum de Brésil ds les commentaires de la finale régio de la @coupedefrance à Mayotte @cahiersdufoot @TroisiemePoteau @Mayotte1ere pic.twitter.com/BVPCvr8JdN — Gauthier Dupraz (@GauthierDupraz) 14 octobre 2017

En 2004, un groupe australien rendait hommage à Zinédine Zidane avec une chanson dont Le Footichiste raconte l'histoire (footichiste.wordpress.com).

La devinette



Fils de, on suppose que ma filiation fut un atout, même si mon père n'a jamais joué au foot. Expulsé pour mon premier match pro, pris en grippe par les supporters, j'ai disputé quelques matches de Ligue 1 et de C3 au début de ma carrière avant d'enchaîner les clubs, sans grand succès. À trente-et-un ans, je joue aujourd'hui en National 3, dans ma ville natale.

La réponse de la dernière fois : Guy Lacombe.

Le rébus





La réponse de la dernière fois : Corentin Tolisso (Cotentin Rool i sceau).

La lucarne de la semaine

La police du fair-play financier semble vraiment intraitable.

Les immanquables



La position du Qatar dans le football est-elle menacée? (sofoot.com)

Pour grandir ou survivre, les clubs utilisent différents business models (bilan.ch).

Des nouvelles de Christophe Bouchet (larotative.info).

Et si les transferts finançaient le football amateur… (eurosport.fr)

Qui seront les adversaires de l’équipe de France d’ici le Mondial? (chroniquesbleues.fr)

"L’OL des points cardinaux" (leliberolyon.fr).

Le Chili ne pardonne pas l’échec de ses anciennes idoles (lucarne-opposee.fr).

Ousmane Dembélé, Mathieu Bodmer et Bernard Mendy (Bernard, c'est un malentendu tragique, on t'aime) se mobilisent pour leur ancien collège (actu.fr/normandie).

Un procès très important pour l’avenir de la TPO, et du foot en général, va débuter à Bruxelles (lecho.be).

Pourquoi les clubs changent-ils leurs logos? (letemps.ch)

C’est un peu vieux maintenant mais on est obligés de le mettre: la barrière à Amiens était mal fixée (lequipe.fr). Sinon, voici la liste des arrêtés anti-supporters (association-nationale-supporters.fr).

L'événement



Il arrive le 2 novembre et il est quasiment aussi long que le premier: le prochain livre des (plus ou moins feu) Dé-managers retracera les grandes évolutions tactiques à travers des coaches représentants chacun une décennie. Avec, à l'intérieur, des focus sur d'autres techniciens marquants. On aura l'occasion de vous en reparler mais, en attendant, voilà déjà la couverture – qui s'agrandit quand on clique dessus.

Le tweet



Quand René Ruello a fini de laver son linge sale en public, Olivier Létang. — Marcoleptik (@Marcoleptik) 16 octobre 2017

L'image du grenier



Juillet 2017. Christian Gourcuff et le Stade rennais abordent la saison qui va tout changer.

La bonne enseigne

À Genève, on apprend que Manuel Amoros et Juan Mata tentent une audacieuse association et se lancent dans la déco.





