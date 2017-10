Revue de stress #119

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images

Par rapport au dernier France-Biélorussie (en 2012), il n'y a que Hugo Lloris qui était titulaire contre la Bulgarie samedi. Renouvellement. pic.twitter.com/FXnrLwnZ8q — Baptiste Binet (@Batistuta_Binet) 10 octobre 2017

Shia LaBeouf est prêt pour jouer Karim Benzema (via @GemaPuenteviejo).

Qques unes de la presse chilienne. "Cruel adieu", "la fin d'une ère" pic.twitter.com/lPM46EbSY2 — Lucarne Opposée (@LucarneOpposee) 11 octobre 2017

Une belle banderole résumant le match Écosse-URSS 1982 (via @DusanMih).

Les "buts urbains" français ont désormais leur page dédiée.

Les belles photos de l’Euro féminin signées par l’AFP.

Les infographies

Est-ce que les centres sont une forme efficace d’attaque? (cotestats.fr)

La place de l’Argentine lors des éliminatoires, d’une campagne à l’autre (Paladar Negro).

La vidéo

Les 18 buts de l'équipe de France lors des éliminatoires de la Coupe du monde.

La devinette



Sélectionné en équipe de France olympique avec succès, je suis (in)directement responsable de plusieurs Ligues des champions gagnées en tant que joueur et entraîneur par l'un de mes poulains. Vainqueur d'un titre de champion et de deux coupes, j'ai un style qui me vaut un surnom particulier. Après une longue carrière, je viens de partir à la retraite.

La réponse de la dernière fois : Martin Palermo.

Le rébus dyslexique





La réponse de la dernière fois : Olaf Thon.

La lucarne de la semaine

Sept ans après Knysna, Franck Ribéry

continue de harceler Yoann Gourcuff.

[-> le Diaporama]

Les immanquables



La goal line technology est encore loin d’être au point (rmcsport.bfmtv.com) mais, pour la LFP, tout va bien (20minutes.fr).

La position du Barça sur l’indépendance de la Catalogne est difficile à décrypter (20minutes.fr).

Tête de série au Mondial, la France a bénéficié d’un heureux concours de circonstances (lemonde.fr).

Donner une identité de jeu en sélection est faisable mais difficile (au-premier-poteau.fr).

Les clubs espagnols sont passés de 752 millions de dettes en 2011 à – ça reste beaucoup – 257 millions aujourd’hui (elpais.com / en espagnol).

Les travailleurs immigrés au Qatar ont participé à un tournoi de foot, et un documentaire a été réalisé à cette occasion (theguardian.com / en anglais).

Jean-Michel Aulas sur ses tweets et tout le reste (eurosport.fr).

"Les leçons du gloubi-bulgare" (liberation.fr).

Les Arenas continuent à pousser (next.liberation.fr).

Entre la banlieue parisienne et les Bleus, c’est du sérieux (au-premier-poteau.fr).

La France qui galère à se qualifier pour une grande compétition, ce n’est pas nouveau (francetvinfo.fr).

La réinvention du football allemand vue par l’ancien international Stéphane Henchoz (letemps.ch).

À Nice, le stade du Ray n’a pas été oublié (vice.com/fr).

Les événements



Le Dico des Bleus de Chroniques Bleues sortira le 2 novembre et deux rencontres seront organisées à Gardanne le 18 novembre et le 5 décembre.

Jusqu'au 22 décembre, Clermont accueille l'exposition "L'arbitrage de demain? Technologies et décisions".

Au Mucem enfin, l'exposition "Nous sommes foot" déconstruit les préjugés autour du ballon rond (lesinrocks.com).

Les tweets



Cette citation pourrait bien être le chef d'oeuvre de Genesio



"Je m'inspire de Guardiola dans le sens où il ne comprend pas certains trucs" https://t.co/9cqEPaMuWX — Zénon Zadkine (@ZenonBedenik) 11 octobre 2017

Page 42 de Mein Kampf : "Il faut mettre de la pub entre les hymnes et le match". — Pierre B. (@Pierre_B_y) 10 octobre 2017

L'image du grenier



Septembre 2010. Du premier France-Biélorussie de l'histoire, également premier match en compétition de Laurent Blanc comme sélectionneur, on a retenu la défaite (0-1) d'une équipe de France dans laquelle Clichy, Mexès, M'vila, Diaby, Menez, Rémy et Hoarau étaient titulaires (Malouda en était le capitaine et, du groupe qui a affronté cette même Biélorussie mardi, seul Lloris et Rami étaient déjà sur la feuille de match). Pour sa part, Téléfoot avait choisi de flagorner un peu le ministre de l'Immigration, de l'Intégration et de l'Identité nationale de l'époque, le sémillant Éric Besson, amateur de football et de permutations.

On lui prêta, à la fin de sa carrière politique (qu'on souhaite définitive), l'intention de présider un club de Ligue 1 – Nantes, Le Havre et Nice avaient été cités –, mais ce sont les rênes du Blanc-Mesnil Sport Football (National 3) qu'il vient de prendre en assurant qu'il pourrait "faire venir de gros sponsors" grâce à ses relations et le professionnaliser en cinq ans. Et figurez-vous Bixente que Sabri Lamouchi, présent au second plan de l'image, est censé parrainer le centre de formation du club…

La bonne enseigne

C'est vers Tarragone qu'on a retrouvé Petit Vélo, lequel a changé de braquet.





Crédits. La lucarne est de Rolfes Reus, le rébus de Jamel Attal et la bonne enseigne de Christ E.G.