Revue de stress #118

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images

Bernard Genghini avec sa Peugeot au toit ouvrant (via @jurrien_koop).

Beaucoup de tifosi sont pour un retour de la Serie A à dix-huit clubs (via @Sebastien_ssc).

Le Central Stadium de Iekaterinbourg et sa drôle d’architecture (via @LoicCapretti).

La sélection des images de la semaine propose par Footballski.

Zlatan has released a video game starting himself. Kind of reminds me of this silly comic book illustration I did last year. #ZlatanLegends pic.twitter.com/NxgrJKtgBU