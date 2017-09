Revue de stress #117

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images

Les supporters du Bayern s'indignent du prix des billets au Parc des Princes (via @Khiri_Yassine).

Ceux de l'APOEL Nicosie demandent au British Museum la restitution de statues antiques (via @ElMengem).

Six mois plus tard… (via @FX_Rallet).

Pour habiller sa rocambolesque Ligue des Nations, l’UEFA l’a dotée d’un papier peint qui ressemble à une réinterprétation du drapeau brésilien par Vasarely (itsnicethat.com).

Les vidéos

N'hésitez surtout pas à diffuser le match, les gars.

Le ballon est en jeu.

Le match a repris.

Ça joue.

Filme ce putain de match.

Filme ce putain de terrain de fúbol, la concha de ta grand-mère. pic.twitter.com/DV3XWIqIv8 — Victor Lefaucheux (@Premieretouche) 27 septembre 2017

Le spot contre l'extrême droite du Borussia Dortmund.

L'infographie

Ce sont les titres du FCN qui ont rempli les tribunes à Nantes (avant 1984: Saupin; après 1984: Beauj) @AnthonyBrulez @dphelippeau pic.twitter.com/kLnemwyjh5 — Luc Arrondel (@laol44) 28 septembre 2017

La devinette



Coach relégué de DH l'an dernier, j'ai préféré Nantes à Liverpool quand j'étais joueur et fait désormais du footgolf. Si j'ai disputé la Ligue des champions avec les Canarins, mes meilleures années furent avec un maillot vert, au sein d'un club dont j'ai accompagné la progression depuis mon côté gauche.

La réponse de la dernière fois : Gaël Kakuta.

Le Replay, saison 8 épisode 1

Le rébus





La réponse de la dernière fois : Shabani Nonda (chat Banin Honda).

La lucarne de la semaine

Le plafond salarial se rapproche dangereusement.

[-> le Diaporama]

Les immanquables



Édifiant rapport de la Cour des comptes sur "les soutiens publics à l’Euro 2016" (ccomptes.fr). Concernant la rénovation de Bollaert, c'est la Chambre régionale des comptes qui s'y est collée (lavoixdunord.fr). Enfin, la CRC des Bouches-du-Rhône s'est chargée du cas du Vélodrome, et Au premier poteau anaylse son rapport. Devinez quelles conclusions ont en commun tous ces audits…

De Neymar à Federer, le problème du rôle des agents dans le sport (slate.fr).

Paris aurait peut-être dû garder Carlo Ancelotti… (20minutes.fr)

Human Rights Watch dénonce le manque de transparence qui entoure le décès de travailleurs étrangers durant le chantier de la Coupe du monde de football 2022 (lemonde.fr). D'ailleurs, si les travailleurs ont le malheur de se confier, même auprès de l'ONU, ils font un tour en prison (20minutes.fr).

Thiago Mendes explique que Marcelo Bielsa a soumis chaque joueur à un long questionnaire pour cerner sa personnalité (espn.uol.com.br / en portugais).

Les nouveaux riches changent l'équilibre des forces en Europe, explique Loïc Ravenel (ouest-france.fr), tandis que les responsables de l’UEFA et de la FIFA sont accusés par les parlementaires européens d’être les "facilitateurs" d’un système corrompu (europarl.europa.eu). Peu en chaut aux gros clubs de Premier League, qui veulent arrêter de partager (theguardian.com / en anglais).

"Une histoire populaire du sport aux États-Unis" raconte la longue lutte des minorités pour leur intégration (contre-pied.blog.lemonde.fr. Et aujourd'hui, les remarques de Donald Trump accélèrent la politisation des footballeurs américains (super article de slate.fr).

Très intéressante interview de l'Amiénois Thomas Monconduit (courrier-picard.fr).

Suspension d'un an du président de la Juventus pour trafic de billets (lemonde.fr).

Plein d'idées pour aider Bruno Genesio (leliberolyon.fr).

Plongée au coeur du football thaïlandais, champion du monde de cacamiseta (horsjeu.net).

Il y a eu l'an dernier 170 interpellations pour violence dans les stades pour 10,8 millions de spectateurs (lequipe.fr).

"À qui profite le stream?" quand il faut de plus en plus payer pour voir du foot? (slate.fr).

Certains nostalgiques de Gerland se tournent vers le rugby (20minutes.fr).

Les tweets



Neymar était effectivement la recrue parfaite pour le PSG, avec son expérience de 3è joueur le plus important d'un trio offensif. — Denis Rault (@DenisRault) 27 septembre 2017

L'image du grenier



Septembre 2010. Le nouveau sélectionneur Laurent Blanc annonce sa liste pour affronter la Biélorussie et la Bosnie, en phase qualificative pour l'Euro 2012. Il choisit de s'appuyer, pour reconstruire l'équipe de France après la catastrophe de Knysna, sur deux milieux ultra prometteurs: Abou Diaby (déjà 9 sélections) et le novice Yann M'vila. Moins de deux ans plus tard, leur carrière internationale sera achevée. Celle de Diaby par un match étincelant en Finlande (0-1), ponctué de son seul but en bleu.

La bonne enseigne

On espère que ce garage de Hô-Chi-Minh-Ville n'incite pas Guillaume à finir sur une voie de garage dans la championnat vietnamien.





Crédits. La lucarne est de Gouffran direct, le rébus de Paul de Gascogne et la bonne enseigne de Toto le zéro.