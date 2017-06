Revue de stress #108

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images

Un atlas du territoire italien avec tous les clubs déniché par @johanncrochet.

Il y a soixante ans, ils étaient 124.000 à Santiago-Bernabeu pour voir Real-Fiorentina (estadiosdeespana.com / en anglais).

Dernières images de Francesco Totti en tant que joueur (AFP). Et si vous voulez des photos de lui en slip, @footalitaire a ça aussi.

Les vidéos

Une inventivité qui se passe de commentaires.

Les infographies

Les trente meilleurs buteurs d'Europe avec les buts par quatre-vingt-dix minutes (X), occasions crées (Y) et précision des tirs (Z). Avec un très bon Lacazette (via @FIRST11 / cliquez pour agrandir).

Que vont gagner les clubs de Premier League cette année? Accrochez-vous (via @sportingintel).

Après une saison pleine avec le parc de nouveaux stades, la Ligue 1 affiche des chiffres de fréquentation particulièrement médiocres, particulièrement… dans les nouveaux stades. Cliquez sur l'image pour l'agrandir, lisez l'article pour voir la série de graphiques stade par stade.

La devinette

Comme l'autre footballeur né dans la même ville que moi, j'ai passé la plupart de mon année sur le banc. Acheté plus cher mais beaucoup moins attendu, j'ai, après deux saisons à pile 0,50 but par match, terminé fanny. Il faut dire que je découvrais l'élite. Et si vous voulez chercher des informations sur moi, il faudra passer par des pages wikipédia étrangères...

La réponse de la dernière fois : Mamadou Samassa.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Dele Alli (Deux Léa-Lit). .

La lucarne de la semaine

"Toi non plus, tu ne sais toujours pas quel est ton projet?"

[-> le Diaporama]

Les immanquables



Présentation d'avant finale européenne féminine (lemonde.fr). Et retour sur les apparitions lyonnaises à ce stade (leliberolyon.fr).

Si la sélection allemande ira à la Coupe des confédérations diminuée, c'est pour préserver les joueurs (lequipe.fr).

Le mur jaune du Borussia Dortmund n'est peut-être plus aussi bon qu'avant (sports.vice.com).

Les cent plus grands joueurs passés par le Festival de Toulon (festival-foot-espoirs.com).

Voilà un zombie qui risque de beaucoup boiter et être difficile à arrêter (lequipe.fr).

Avis économique et sportif sur les barrages (ecosport.blog.lemonde.fr).

Les trophées Le Monde ont leurs vainqueurs!

Hommage à dix stades anglais disparus (fourfourtwo.com / en anglais).

"Lorient: chronique d'un déclin annoncé" (AFP).

La stat



Lyon have won more Women's Champions League titles (4) than every other club combined (3).



2011 ????

2012 ????

2016 ????

2017 ????



Domination. pic.twitter.com/2iIVOlqPb9 — Squawka Football (@Squawka) 1 juin 2017

Le tweet



The search for a trophy continues at White Hart Lane. pic.twitter.com/HprK6ZBLMH — Granada C.F. Ultras (@DaleyAFC) 31 mai 2017

L'image du grenier



Janvier 2012. Antoine Kombouaré a cédé sa place à Carlo Ancelotti, et le Brésilien Maxwell – sur le point d'entamer la première de ses six saisons à Paris – est accueilli par son compatriote Leonardo. Le Parc a encore ses sièges rouges et bleus et le PSG un maillot qui ressemble à son maillot.

La bonne enseigne



Sa saison a mieux démarré qu'elle n'a fini, mais le meneur tricolore a déjà préparé l'avenir en investissant à Tokyo.





Crédits. La lucarne est de Tonton Danijel, le rébus de Varane de Komodo et la bonne enseigne de @YetAnotherGreg.