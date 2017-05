Revue de stress #107

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images

"Le football aux footballeurs", un programme daté du 22 mai 1968 (via @PierreVuillemot).

Ngolo Kanté et ses partenaires, héros de BD (theguardian.com / en anglais).

Les Ultras de la Lazio ont écrit une lettre et déployé une banderole en hommage à Francesco Totti (via @MrVerrecchia et @damianofrullini).

Le 8 juin 1954, Miroir-Sprint regrettait l'existence des barrages (via @Danishos).





Quand le Partizan Belgrade accueille l'Étoile Rouge, c'est... le feu (whoateallthepies.tv / en anglais).

Les vidéos

Entre une action et sa révision vidéo, il y a parfois un gros temps de latence.

Sketch de l'arbitrage vidéo : 40 secondes après, on revient sur une action où personne n'avait protesté pic.twitter.com/rh26iC8Pn5 — Johann Crochet (@johanncrochet) 21 mai 2017

L'origine des tableaux Le Parc des Princes de Nicolas de Staël.





Il y a cinquante ans le 20 mai 1967, la finale de la FA Cup opposait Chelsea à Tottenham Hotspur (via @richardcoudrais).

Revista Libero suggère de distribuer les restes du stade Vicente-Calderon, qui sera détruit, au foot amateur (via @RemiBelot).

Les infographies

Comment évaluer la prise de décision d'un joueur? Des pistes (cotestats.fr).

Classement statistique des joueurs de Ligue 1 cette saison (cotestats.fr).

La devinette

Homonyme d'un troubadour, j'ai joué avec l'équipe de France chez les jeunes, puis terminé sur le podium d'une CAN et un match de coupe d'Europe. Après avoir vécu deux montées avec mon club formateur, j'ai changé d'air avec bonheur l'été dernier.

La réponse de la dernière fois : Rudy Gestede.

Le rébus





La réponse de la dernière fois : Jemerson (chômeur sonne...).

La lucarne de la semaine

"Papa, elle s'appelle comment la gosse peluche toute molle?

- Giovanni Sio, ma chérie."

[-> le Diaporama]

Les immanquables



Lionel Messi a bien été condamné pour fraude fiscale (lemonde.fr).

Perquisitions chez Angel Di Maria et Javier Pastore après les Football Leaks (lexpress.fr).

Edinson Cavani n'est pas non plus épargné par les révélations (mediapart.fr / abonnés).

"Bielsa: le retour d'un homme libre" (serieamonamour.com).

Que devient Denilson? Voici la réponse (lemonde.fr).

L'histoire du Viktoria Plzen n'est pas toute rose (footballski.fr).

La belle lettre de Raynald Denoueix à Xabi Alonso (francefootball.fr).

Au Spartak lillois, on vit le foot sans pression ni enjeux financiers (bastamag.net).

La montée acquise, Strasbourg est déjà au travail (20minutes.fr).

Lens n'ira pas en L1 mais les émotions resteront (bollaertmecanique.com).

Le Monde fait ses trophées de la saison.

Bibiana Steinhaus devient la première femme arbitre en Bundesliga (lequipe.fr).

Le tweet de la semaine



116 M€ de droits télés cette saison pour Sunderland, dernier de Premier League et relégué c'est plus que le budget de 17 clubs sur 20 de L1. — Dominique Rousseau (@DomRousseauBlog) 21 mai 2017

L'image du grenier



23 avril 2011. Taye Taiwo, unique buteur de la finale de la Coupe de la Ligue contre Montpellier, s'oublie un peu devant le virage marseillais en chantant "Les Marseillais montent à Paris pour enc… le PSG". La LFP ouvre une enquête, le joueur s'excuse en prétextant qu'il ne comprenait pas bien les paroles, mais on retrouve deux vidéos montrant le Nigérian entonner le même refrain le mois précédent et l'année d'avant. Mamadou Sakho se dit "visé, touché". Taiwo sera sanctionné d'un match de suspension et 20.000 euros d'amende.

Deux ans plus tard, Mamadou Sakho doit à son tour s'excuser pour avoir chanté au micro, lors de la parade du titre du PSG, "Marseille, c'est des enc…, c'est leur meilleure qualité". Il écopera d'un match de suspension avec sursis et d'une amende de 5.000 euros. Voilà pour la jurisprudence "invitations réciproques à la sodomie chez les footballeurs parisiens et marseillais".

Notons qu'entretemps, pour avoir repris un chant assimilant les Stéphanois à des "bâtards" alors qu'ils fêtaient la Coupe de France 2012 sur le balcon de l'hôtel de ville de Lyon, Briand, Cris, Fofana, Gonalons, Grenier, Lacazette, Lopes et Umtiti n'ont été sanctionnés que d'un match de suspension avec sursis et 5.000 euros d'amende. Probablement grâce à la plaidoirie de Jean-Michel Aulas assurant que bâtard, "dans le dictionnaire, est un enfant issu d’un couple non marié, pas une insulte".

La bonne enseigne



C'est du côté de Roubaix qu'on retrouve l'ancien milieu défensif monégasque, dont la force d'action jamais démentie sert désormais dans le transport.

Crédits. La lucarne est de McManaman, le rébus de Paul de Gascogne et la bonne enseigne de @berbereleonard.