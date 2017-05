Revue de stress #106

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images

Franchement superbe. Parfait. Ce qui s'est fait de mieux cette saison ???????? pic.twitter.com/rkBTo0Jw6H — Mathieu Faure (@matfaure) 15 mai 2017





Maxime Gonalons peut déjà réfléchir à son avenir (via @ZenonBedenik).

Michel Platini est retraité depuis trente ans (via @revistalibero).

Les photos d'équipes dans les années 60 c'était tout un programme. Exemple avec l'ASSE en 1960/61 et l'OL en 1966/67 (via @OldSchoolPanini).

Vue aérienne de la Bombonera dans le dernier Superclasico (via @UltrasTifo).

Le concept de brickstand nous offre cette semaine Valley Parade à Bradford.

Le nouveau "Kuip" de Feyenoord (63.000 places) prendra place dans un immense complexe au sud de la ville (archdaily.com / en anglais).

Le très bon communiqué des supporters toulousains (via @dylanburst1).

Les vidéos

La destruction de White Hart Lane a déjà commencé.

Hommage à Nicolas Seube, le plus capé des Caennais, pour sa dernière à domicile.

Ovation pour Nicolas Seube, le plus capé des joueurs du @SMCaen, qui tire sa révérence ce soir à d'Ornano #SMCSRFC #FBSport pic.twitter.com/t89LxAOigc — Bleu_BNormandie (@fbleubnormandie) 14 mai 2017

Les infographies

L'augmentation des salaires des grands clubs français, l'une des nombreuses infographies sur la Ligue 1 de @SwissRamble.

Les meilleurs joueurs de la saison selon le CIES.

Vis ma vie d'Ezekiel Lavezzi en Chine.

La devinette

J'aime la relégation. Le club de mes débuts a été relégué lors de ma première saison en Ligue 1. Je joue donc une dizaine de matches en Ligue 2, mais on m'envoie alors en National, dans un club qui disparaîtra dans le ravin de la DH l'année suivante. De retour chez mes formateurs, je frôle la descente en National – laquelle arrivera l'année de mon départ au Pays de Galles. Là-bas, j'ai le bonheur de vivre la montée en Premier League et, une saison à trois matches plus tard, la redescente en Championship. Je pars alors à Birmingham et accompagne mon club en Championship après 101 saisons au plus haut niveau. Je fais bien entendu partie de l'effectif d'un relégué de Premier League cette saison. Quand je vous dis que j'aime ça.

La réponse de la dernière fois : Nacer Barazite.

Le rébus (vraiment) à peu près





La réponse de la dernière fois : Patrick M'Boma (Patrick Kluivert aime Wilfired Bouma).

La lucarne de la semaine

Les mots du foot. Aujourd'hui: le joueur à la limite de l'expulsion.



Les immanquables



Pensée pour Mickaël Madar (20minutes.fr).

Bientôt une agence de contrôle antidopage indépendante? (AFP).

Interview du grand Moussa Sissoko (bondyblog.fr).

"Il faut sauver le sport de la corruption et du crime organisé" (lemonde.fr).

Spéciale Lyon avec quelques statistiques fort éclairantes en réponse à ce communiqué du club et les énigmes de Bruno Genesio (leliberolyon.fr).

Entretien avec Frédéric Rasera, sociologue du football, qui s'est plongé trois ans durant dans l'univers d'un club de Ligue 2 (sports.vice.com/fr).

Maintien de l’ordre dans les stades: le dernier coup de balai de la bourgeoisie du football? (onclefredo.wordpress.com)

Lucien Favre a rapidement convaincu l'Hexagone (letemps.ch).

Bienvenue à la finale de la Ligue des Champions d’Océanie (lillelettre.fr).

Les footballeurs professionnels sont soumis à un énorme stress (lejdd.fr).

Le Monde fait-il de la propagande pour les Jeux à Paris? (blogs.alternatives-economiques.fr/belliard)

Les conflits d'intérêts des agents touchent tous les pays (letemps.ch).

SFR Sports a frappé vite et très fort (liberation.fr).

Au cœur du match entre Monterrey et les Tigres (lucarne-opposee.fr).

Les tweets bielsistes



Comment Bielsa à su intéresser Mendy aux séances vidéos.



via Onze Mondial. pic.twitter.com/IvTSjO0Hdl — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) 17 mai 2017

L'interview de Marcelo Bielsa à la #Gazzetta est incroyable. Voilà un extrait traduit sur le lien football-supporters. À lire, lire&relire. pic.twitter.com/eN5v0HxQLI — GuillaumeMP (@Guillaumemp) 16 mai 2017

L'image du grenier



Août 2011. La saison n'a pas encore repris, mais le Stade Louis-II accueille un match de gala sous le haut patronage de Stéphanie de Monaco, au profit de l'association de Pascal Olmeta. Il oppose… l'Olympique de Marseille (où évolue Rod Fanni) à "Manchester United", qui aligne David Ginola et M. Pokora aux côtés de Fabien Barthez et Patrice Évra. Score final : 8-2. Si vous vous souvenez de ce match, interrogez-vous sur l'utilisation de votre espace mémoire.

La bonne enseigne



À Londres, Zinedine profite de son temps libre pour couper des cheveux.

Crédits. La lucarne est de vertigo, le rébus de Paul de Gascogne, la devinette de Parkduprince et la bonne enseigne de Mon dragon s'appelle Faryd.