Revue de stress #105

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images

Le sosie iranien de Messi a failli finir en prison pour trouble à l’ordre public (france24.com/en / en anglais).

Les systèmes à utiliser défensivement par rapport à celui de l'adversaire selon Marcelo Bielsa (via @JulienMomont).

L'action de Karim Benzema face à l'Atlético est une véritable oeuvre d'art (via @La_Coronel).

Les vidéos

Les quinze meilleurs documentaires sur le foot selon Four Four Two.

Mediapart est revenu dans son "live" sur les nouvelles révélations issues des Football Leaks.

Les infographies

Le "plan stratégique" de la Ligue pour rivaliser économiquement avec le top 4 européen part avec un handicap certain.

La devinette

Enfant des années 90, j'ai déjà connu six clubs européens et quatre pays différents. Mon palmarès se réduit pourtant a un seul titre de champion national et à une misérable Emirates Cup. Néerlandais j'ai connu toutes les sélections de jeunes jusqu'aux espoirs, mais je brigue désormais une sélection dans le pays de mon père. Remarqué par mes onze buts en Ligue Europa alors que j'avais tout juste vingt ans, j'ai échoué à m'imposer en France, n'inscrivant qu'un unique but en coupe de la ligue face au Crocos nîmois.

La réponse de la dernière fois : Frédéric Née.

Le rébus





La réponse de la dernière fois : Antonio Candreva (Antonio Banderas-Emmanuel Kant-Eva Longoria)

La lucarne de la semaine

Tampax Arena: quand le naming va trop loin.



[-> le Diaporama]

Les immanquables



Et si Youri Djorkaeff faisait un improbable retour dans le foot à la LFP (lequipe.fr).

La violence gangrène tous les pans du football tunisien (lucarne-opposee.fr).

C'était le carré magique de l'équipe de France. Souvenirs (inbedwithmaradona.com / en anglais).

Entretien avec Philippe Rodier, sur L’Entraîneur idéal et plein d'autres choses (footballophile.wordpress.com).

"Le système Zidane" (lejdd.fr).

Gianni Infantino a remplacé les patrons du comité d’éthique de la FIFA (lemonde.fr).

Retour des Football Leaks! Une mauvaise nouvelle pour Mino Raiola (mediapart.fr / abonnés).

Di Maria a pour sa part créé une société dans un paradis fiscal pour y recevoir ses droits à l’image, sans que le club ne l'ignore (mediapart.fr / abonnés).

Le slogan "Ici c'est Paris" est au cœur d'une bataille judiciaire (lemonde.fr).

Les coupes européennes seront bientôt diffusées uniquement sur SFR Sports Un coup fatal pour beIN Sports?(lemonde.fr).

Il faudra bientôt faire un emprunt pour suivre le foot à la télévision (goal.com/fr).

Étude statistique des superlatifs utilisés par le consultant Owen Hargreaves lors d'Atlético-Real (independent.co.uk / en anglais)

De nombreux groupes de supporters français envisagent de ne plus respecter les interdictions de déplacement (lequipe.fr).

Déjà du temps de Pompéi, il y avait du hooliganisme! (stade.hypotheses.org)

Les tweets



Je propose qu'on se réunisse tous un week-end pour un séminaire "football et abonnement télé où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce qu'on fait?" — Luke Seafer (@Luke_Seafer) 11 mai 2017

Fiorentina's planning pitch side lounges. Hope kids aren't allowed in -dugout language can fruity in my experience! What do you think? pic.twitter.com/0DlFFZAz9o — Marc Webber (@marcwebber) 11 mai 2017

L'image du grenier



Août 2011. Pierre Ménès entame sa troisième saison sur Canal+. Il signe des autographes au Stade de la route de Lorient. Et là, personne – ni patron de chaîne, ni président de la FIFA, ni dieu du football – ne dit: "Bordel, où est-ce qu'on a merdé? Il faut tout reprendre à zéro."

La bonne enseigne



À Dubai, Michel prépare déjà sa future re-reconversion dans la mode.

Crédits. La lucarne est de Christ en Gourcuff, le rébus de Paul de Gasogne, la devinette de Parkduprince et la bonne enseigne de Mon dragon s'appelle Faryd.