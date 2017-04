Revue de stress #102

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images



Le Boleyn Ground de West Ham, moins d'un an après le dernier match officiel joué là-bas (via @RealHatTrick).

Communiqué (presque) officiel de l'ASM (via @WeAreMalherbe).

À Barcelone, le club organise lui-même un tifo reprennant sa devise en anglais.

Nos joueurs du @staderennais sont en campagne et sont déchaînés ce soir. Affiches vues dans les rues de Rennes cet aprem ! #SRFC2017 pic.twitter.com/B5o3HXLxaA — Wayne Rennais (@WayneRennais) 15 avril 2017

"Les gens sont plus importants que le profit" affichent les supporters du Werder (via @BourasNassim).

Ceux de l'OM ont un autre message, destiné à la Ligue (via @FCMarseille).

L'improbable stade de Pyeongchang, avec trois tribunes et deux tremplins de saut à ski (via @PaulCometto).

La vidéo



Les dribbles de Garrincha.

La devinette



Doté d'une particularité que je ne partage qu'avec un ancien milieu danois, j'ai gagné la C1, me suis hissé en quart et en demi-finale d'une autre coupe européenne et ai mis un triplé en finale de coupe nationale... tout ça à vingt-quatre ans. La suite fut plus aléatoire, au point de finir ma carrière avec Dominique Casagrande.

La réponse de la dernière fois : Carlos Secretario.

Le rébus





La réponse de la dernière fois : Paulo Dybala (Polo-Dhi-Baala).

La lucarne de la semaine

Contre toute attente, Mbappé n'est pas loin d'être le nouveau Makelele.

Les immanquables



Le Journal de Tintin a consacré de nombreux numéros au football (footichiste.wordpress.com).

Rencontre d'une spécialiste du mouvement ultra en Ukraine (footballski.fr).

La Premier League est riche mais les clubs perdent de l'argent (lemonde.fr).

La qualification monégasque est aussi la victoire de Leonardo Jardim (lemonde.fr).

La triste réalité des spectateurs qui insultent les arbitres dans le football amateur (20minutes.fr).

"Doit-on s’attendre à des outings sauvages dans le milieu du football professionnel en France?" (unicornbooty.com)

Les quotas de nationalité persistent dans le sport amateur (mediapart.fr / abonnés).

Une militante iranienne se bat pour que les femmes de son pays puissent aller dans les stades (lorientlejour.com).

Les footballeurs ont repris le chemin des terrains à Mossoul (AFP).

Les supporters de Monaco ont tout fait pour être à la hauteur de l’accueil reçu à Dortmund (francetvinfo.fr).

Le PPP du stade Vélodrome va être ausculté (lamarseillaise.fr).

Un nouveau modèle de calcul des expected goals a été mis en place (omalytics.net).

L'ère Berlusconi est désormais révolue à Milan. Mais l'histoire du club a commencé avant l'arrivée de Silvio (lemonde.fr).

Le RC Lens, club chouchou des présidents de la Ve République (medium.com).

Le supporterisme en France



Les incidents contre Besiktas ont prouvé que les autorités n'ont pas tiré les leçons de l'Euro (lemonde.fr).

La gestion des supporters est en effet contre-productive (rmcsport.bfmtv.com).

L'UNFP s'est laché dans son communiqué après Bastia-Lyon.

Bastia, un club qui a du mal à communiquer avec le reste du foot français (lemonde.fr).

"Pour une commission d’enquête parlementaire sur la lutte anti-hooligan en France" (sofoot.com/blogs/marxist).

Les fans stéphanois, sanctionnés d'un huis clos, se rassembleront sur le parking de Geoffroy-Guichard.

Le Collectif Ultra Paris veut tout de même continuer à travailler pour les supporters (canal-supporters.com).

Le tweet



Il ne reste plus qu'à décider dans quel restaurant VOUS et MOI allons diner

Participez et rencontrez-moi à Milan! -> https://t.co/PC04Dum3f8 pic.twitter.com/YNxK3Fd8gg — Samuel Eto'o (@setoo9) 14 avril 2017

L'image du grenier



Janvier 2005. La saison qui suit celle de l'épopée européenne verra l'ASM finir à la troisième place du championnat, mais elle n'augure rien de bon. Avec Saviola, Chevantón, Maicon ou Kallon, le recrutement monégasque n'a pas compensé les départs. C'est peut-être ce que se dit l'encore tout-puissant Jean-Louis Campora en regardant d'un œil sombre – en compagnie de Marcelo Gallardo – son équipe, bientôt éliminée par le PSV en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

La bonne enseigne



C'est à Lima que l'on trouve ce minibus qui semble avoir adopté quelques-unes des couleurs portées par Dimitri Payet au cours de sa carrière. On subodore que, capable de se mouvoir dans les petits espaces et d'assurer quelques transports collectifs, ce véhicule peine à reproduire ses performances quand il arrive en altitude.

Crédits. La lucarne est de Milan de solitude, le rébus de Pascal Amateur et la bonne enseigne de @RascasseCapac.