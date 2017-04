Revue de stress #101

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images



Les équipements foot des candidats à la présidentielle (behance.net).

Les joueurs niçois ont remplacé les candidats à la présidentielle (nicematin.fr).

Bienvenue dans le monde de Yohan Mollo (via @AxelLaRuff).

L'équipe alignée par Monaco pour le match de la montée en L1 en 2013 compte six joueurs encore en lice en C1 (via @Prugneau).

Les supporters bordelais pourront bien aller à Nantes (via @Lontxo87).

Hasards, erreurs, parentés: la généalogie des maillots (paladarnegro.net / en espagnol).

Le tifo des supporters lyonnais contre Besiktas (via @NandoChachalana).

Les infographies

Le CIES a créé un nouvel outil: la bourse démographique. À explorer.

L'écart moyen de salaire entre joueurs et supporters selon les clubs (insideworldfootball.com / en anglais).

Simulation du classement de Ligue 1 en fin de saison (via @Birdace).

Les finances des clubs encore engagés en Ligue des champions (calcioefinanza.it / en italien).

Une compétition qui est l'une des plus déséquilibrées d'Europe (CIES).

Il y a trente-trois écoles du Barça dans le monde (lajugadafinanciera.com / en espagnol).

Les vidéos



Il vous a manqué: voici enfin le retour du replay de horsjeu.net.

Allez Benoît, tu vas finir par marquer!

La devinette

En lice pour une deuxième montée de rang en tant qu'entraîneur en France, j'ai gagné six titres de champion avec le même club quand j'étais joueur et disputé deux fois l'Euro. J'ai également fait un an au Real, gagnant le titre de champion, sans y être essentiel. Si mon arrivée dans l'Hexagone a pu surprendre, le club qui m'a fait venir a des liens avec mon pays.

La réponse de la dernière fois : Mauro Icardi.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Clodoaldo (Clodo Aldo).

La lucarne de la semaine

"Et ça, chers supporters, c'est une chose que tous les milliards du Barça ne pourront jamais lui payer!"

Les immanquables



La sélection soviétique, distinguer la propagande de la réalité (footballski.fr).

La véritable origine des couleurs du maillot du Borussia Dortmund (footichiste.wordpress.com).

L'extrême droite infiltre le mur de Dortmund (20minutes.fr).

La TPO reste bien interdite (via @Pippoevai).

Qui est Dmitri Rybolovlev? (lemonde.fr)

La rentabilité du sport féminin est en augmentation (lemonde.fr).

Sponsoring et évasion fiscale (lesechos.fr).

Supporter, éborgné et condamné (lepoing.net).

Analyses tactiques de Borussia-Monaco et Juventus-Barcelone (chroniquestactiques.fr).

Les tweets



Thanks for your patience and understanding and the "Dortmund! Dortmund" chants, dear supporters of @AS_Monaco_EN! pic.twitter.com/Gcz9XGQY0J