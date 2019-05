La Gazette de la L1 : 34e journée

Les résultats de la journée



Girondins de Bordeaux 2 - 3 Olympique Lyonnais

Amiens SC 0 - 0 RC Strasbourg Alsace

Angers SCO 1 - 1 Stade de Reims

SM Caen 1 - 0 Dijon FCO

LOSC 5 - 0 Nîmes Olympique

OGC Nice 3 - 0 EA Guingamp

AS Saint-Etienne 2 - 0 Toulouse FC

Olympique de Marseille 1 - 2 FC Nantes

Montpellier Hérault SC 3 - 2 Paris Saint-Germain

Stade Rennais FC 2 - 2 AS Monaco

Le Classement en relief

Les gestes

L'abnégation lyonnaise, malgré un mauvais match, mais une envie claire de retourner en C1.

Les Bordelais qui continuent d'enrichir les parieurs des CDF.

Le doublé rapide de l'indispensable Robert Beric: à vaincre sans Beric, on triomphe sans gloire.

L’accélération de Whabi Khazri sur le deuxième but des Verts, avec une feinte de corps au départ pour mettre un défenseur à la rue, un changement de course pour se rendre disponible et un amour de passe pour Robert Beric qui conclut d’un contre-pied.

Les multiples parades de Baptiste Reynet face à l'ASSE, dont aucun résumé n'aura montré l'intégralité tant il en a réussies.

Ce supporter qui réussit le geste parfait et fait dévisser Max-Alain Gradel sur son penalty...

Gradel sur son pénalty loupé: "La VAR... Quand je pose mon ballon, j’ai déjà fait mon choix. Le problème, c’est qu’après,plus tu attends,moins c’est bon

Parce que tu te poses des questions

Et j’ai décidé de changer de côté"



Moi j’ai une autre explication ????????#TeamASSE #ASSE pic.twitter.com/xjxdBvuYNG — Gaël (@GaelB42) 30 avril 2019

Le centre précis en première intention et du pied droit de Maxwel Cornet, passant entre Benoit Costil et Pablo avant d'être tranquillement repris par Memphis Depay.

Les deux unes-deux consécutifs Nicolas De Préville-Toma Basic puis Nicolas De Préville-Jimmy Briand permettant aux Girondins de remonter une moitié de terrain pour aller marquer le but du 2-1.

Le centre trop appuyé de Fayçal Fajr qui se transforme en lob parfait sur Runar Runarsson.

Après une récupération et une belle ouverture d'Adrien Tameze, la reprise du gauche en angle fermé de Youcef Atal qui trouve le poteau rentrant guingampais.

La reprise de la tête lobée de Jonathan Bamba hors de portée de Paul Bernardoni, après un centre en une touche de Youssouf Koné.

Le ballon piqué de Thiago Mendes pour lancer Mehmet Çelik vers le troisième but lillois.

Le petit pont de Vincent Manceau sur Arber Zeneli dans la surface rémoise, avant de tromper Edouard Mendy du droit.





Les antigestes

Vukasin Jovanovic qui décide tester son argot anglais en plein match avec l'arbitre assistant. Rouge direct. On espère qu'il assimile.

La baraka nîmoise qui est clairement restée aux Costières après le match face à Bordeaux. Always, LOSC in the sea!

La défense friable de l'OL qui a souffert face à un Bordeaux emprunté.

La défense toulousaine qui somnolait les dix premières minutes.

Disqualification de Mario Balotelli au Challenge Cyril Rool suite à sa deuxième faute grossière en trois journées sans carton rouge.

Les multiples ballons rendus aux Nantais par Bouna Sarr, l'un d'eux menant au but de Samuel Moutoussamy.





"Tu te sens plus en sécurité avec Bernat ou avec moi à ta gauche?"







Les minutes

La minute « maillot third » de Laurent Paganelli:

"Ça fait plaisir de voir des Marseillais tout en blanc et des Nantais tout en jaune" (Canal +)

La minute « Olive et Tom » de l'OM avec ce centre en retrait en forme de retourné d’Hiroki Sakaï pour Valère Germain qui frappe, hélas à côté.

L'observation

Étrange VAR-moment lors du penalty de Toulouse contre l'ASSE. Alors que la faute de Mathieu Debuchy est évidente et que personne ne la conteste, M. Stinat passera pratiquement une minute entière à attendre sa confirmation par la VAR. Une minute pendant laquelle Max-Alain Gradel va ronger son frein en attendant le coup de sifflet. Serait-ce en partie la raison de son échec lors dudit penalty?

Le championnat à l'envers

Quatre matches, quatre points. Guingamp, équipe à battre pendant toute la saison, se dirige peu à peu vers un titre mérité. Qu'il semble loin, ce petit coup de mou dont on ne savait s'il était lié à l'arrivée d'un nouvel entraîneur ou à la difficulté à garder un tel rythme. Les hommes du président Desplat, as de la communication qui transcende son club depuis plusieurs semaines, ont une nouvelle fois impressionné face à Nice, jamais autant dominé cette saison. Efficaces, bien présents dans la vie, les Guingampais ont su hausser le niveau au moment important.

On ne peut pas en dire autant de tristes Caennais, qui n'ont pas encore écarté la menace d'Amiens et Monaco. Face à Dijon, dans le choc du haut de tableau, ils ont craqué en livrant une performance bien moins aboutie que lors des dernières semaines, où la baisse de résultats s'expliquait en grande partie par des soucis de gardien. Désormais un point derrière leur adversaire du week-end, ils enchaînent ce week-end à Guingamp. Une rencontre qui pourrait bien relancer une dernière fois le suspense, mais qui a tout du dernier coup de force d'un leader qui n'a plus grand-chose à prouver...

Le championnat vu par Twitter

A- Je ralentis

B- Je laisse la priorité à droite

C- Je m'arrête

D- Je passe, balek pic.twitter.com/KPW7BSANYv — Sam Cotchett (@SamCotchett) April 30, 2019

Quand la sauvegarde automatique d’EA Sports est bien activée et que ta défaite est enregistrée dans ta carrière pic.twitter.com/E5y2YSCpPt — Scipion (@Scipionista) April 28, 2019

Quand je vois ce que font les Girondins Bordeaux, je me dis que cette région mérite la suite des petits mouchoirs — ViceisFootball (@ViceIsFootball) April 26, 2019

Le pauvre Paulo Sousa s’il avait attendu un peu avant de s’engager il aurait pu se retrouver à la tête du chantier de Notre-Dame, autrement plus prestigieux et moins difficile que la reprise des Girondins de Bordeaux — William Pereira (@WillyTheKiid) April 26, 2019

Merci à 12 mai 76, Danishos Dynamitos, De Gaulle Volant, Gouffran direct, le Bleu, Mik Mortsllak et poiuyt pour leurs contributions. La compilation est de AKK rends tes sets et la lucarne est de De Gaulle Volant.



