Pierre Lescure : "Je suis né à Paris. J'aimais le Racing. Je suis supporter du PSG. Depuis toujours. Emery aura tout gâché. Quelle que soit l'issue de ce match." (Twitter, 17/12)



Cristiano Ronaldo : "Quand on parle de ma vie privée, de mes amis, de l’endroit où je suis allé en vacances, du fait que j’ai ou pas une fiancée, c’est normal. Mais quand il s’agit de quelque chose de grave comme ça, qui à a voir avec la justice… (France Football, 13/12)



Cristiano Ronaldo : "Il y a beaucoup d’innocents en prison. Et moi, je me sens un peu comme ça." (France Football, 13/12)



Louis Nicollin : "[Geoffrey Jourdren] ne veut pas se mettre dans la tête qu'il faut qu'il s'entraîne bien, il se prend pour Buffon, y en a marre. Jusqu'à présent, je l'ai toujours défendu, mais j'en ai plein le cul." (L'Équipe, 13/12)



Karim Benzema: "On me demande de payer mes impôts, je les paye, c’est tout. Ce n’est pas un exploit. Je ne vois pas pourquoi tout le monde a parlé de ça, partout. Moi, je me concentre sur le foot et je paye mes impôts." (07/12)



Pascal Dupraz : "Si je suis fautif d’avoir reçu un projectile sur la tête lors d’un match de football, je m’en excuse auprès de cette caste de nantis qui sévissent sur les ondes…" (Canal+, 30/11)



Bafétimbi Gomis : "Bafé, c'est un joueur qui te fait remonter le bloc, qui fait le pressing, qui est le premier défenseur d'une équipe." (L'Équipe, 30/11)



Christian Gourcuff : "Lorient c’est du passé. Quand on prend du recul, on voit que les clubs n’existent que par périodes." (26/11)



El Hadji Diouf : "Quand suis arrivé à Liverpool, j'ai montré à Gerrard qu'il n'était rien du tout." (SFR Sports, 24/11)



Jean-Michel Aulas : "N'est-ce pas mieux cette année de rester en Ligue Europa pour permettre au Parc OL de voir des matches? Car on sait que c'est plus facile de faire une carrière en Ligue Europa qu'en Ligue des champions." (22/11)



Zlatan Ibrahimovic : "J’ai voyagé comme Napoléon, en conquérant tous les pays où j’ai mis les pieds. Alors peut-être que je devrais faire ce que Napoléon n’a pas fait et traverser l’Atlantique afin de conquérir les États-Unis aussi." (21/11)



Lassana Diarra : "Je suis sur la même longueur d'ondes avec mes nouveaux dirigeants. Le plus important c'est que Lass retrouve du plaisir." (17/11)



Alan Gasperoni (en réponse à Thomas Müller): "Cela [le match San-Marin-Allemagne] a servi à montrer que même face à des équipes aussi faibles que la nôtre, vous ne pouvez pas mettre un but." (ouest-france.fr, 14/11).



Yann Lachuer : "Djibril Cissé parlait de moi dans son livre en disant que j’étais le joueur le plus sous-coté. C’est aussi le cas comme coach, à mon avis. Si vous discutez avec tous les joueurs et les présidents que j’ai eus, il n’y a pas photo en termes de compétence." (football365.fr, 15/11)



Wylan Cyprien (après la défaite de Nice à Caen): "On aurait dit [Caen] une équipe, même pas de Ligue 2, mais de National." (beIN, 06/11)



Waldemar Kita : "Non, je n'ai pas peur [des supporters]. Ils vont quoi, ils vont me tuer? Et alors?" (05/11)



François Ciccolini (après Lyon-Bastia): "Il y a un match retour. Faudra pas qu'il y ait de grippe ou de gastro. On va régler ça entre hommes. À la Corse." (05/11)



Rémi Garde : "Si monsieur Féry ne sait pas ce que fait son vice-président, je suis très content de ne pas aller à Lorient." (lequipe.fr, 31/10)



Laurent Wauquiez: "Ici, ce n’est pas le PSG, on n’a pas le Qatar. (…) On forme vraiment nos jeunes. (…) On n’achète pas juste les joueurs les plus chers lors du mercato. C’est la flamme de l’OL. C’est ce qu’un supporter du PSG ne peut pas comprendre." (28/10)