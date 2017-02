Bernard Casoni : "?Sur le premier but, Moreira fait un mauvais contrôle. Quand il va au duel pour le récupérer, il doit faire péter son adversaire! Et non, il y va pour récupérer le ballon et jouer. Mais quand (…) le ballon va sur l’adversaire, paf?! Tu prends la moitié l’adversaire, la moitié le ballon, et tu fais péter!" (Ouest-France, 03/02)



Patrice Évra: "Je suis quelqu'un qui veille à la santé du vestiaire, je viens pour donner du Patrice Évra à tout le monde." (26/01)



Pierre Ménès (à propos de Marcelo Bielsa): "Faudrait qu'il signe quelque part un jour ce guignol." (Twitter, 24/01)



Mathieu Valbuena : "Rien n'est facile autrement ce serait trop facile." (Canal+, 22/01)



Christian Gourcuff (en réponse aux propositions de Van Basten): "Le hors-jeu, c'est la manifestation de l'intelligence. Il n'y a plus d'esprit collectif si on enlève le hors-jeu. (…) si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris au foot..." (20/01)



Gervais Martel (à Noël Le Graët): "Avec un tel palmarès, je ne sais pas pourquoi tu te représentes. C’est peut-être le moment d’arrêter." (L'Équipe, 20/01)



Jean-Pierre Papin (à Guy Roux): "Je vous pense très sincèrement sur la mauvaise pente. Votre grand âge vous a sans doute fait oublier mon année à Strasbourg (…). Voulez-vous qu'on reparle de l'équipe que vous m'avez laissée à Lens? De votre salaire de l'époque? De votre château? De la catastrophe que je n'ai hélas pas pu éviter à votre suite (et à votre fuite?)." (lequipe.fr)



Jean-Paul Jaud (sur la réalisation des matches): "L'écriture Canal a disparu. Je m'endors maintenant devant les matches, avec tous ces plans larges..." (Télérama, 11/01)



Louis Nicollin : "Je me pose des question sur le coaching (...) Je commence à en avoir plein le cul. On a pas les moyens de le licencier [Hantz] mais c'est à lui de faire son boulot." (France Bleu Hérault, 09/01)



Pascal Dupraz : "J'ai du mal avec les supporters marseillais qui ont des plaques d'immatriculation 31... Ça me fait marrer!" (06/01)



Bernard Serin (à propos de la décision de la commission de discipline après Metz-Lyon) : "C'est comme si, il y a quinze mois, la justice avait condamné le Bataclan!" (06/01)



Axel Witsel (à propos de son contrat de 50 millions d'euros sur trois ans) : "C'était une décision très difficile parce que d'un côté il y avait un très grand club comme la Juventus, mais de l'autre il y avait une offre impossible à refuser pour l'avenir de ma famille." (Tuttosport, 02/01)



Pierre Lescure : "Je suis né à Paris. J'aimais le Racing. Je suis supporter du PSG. Depuis toujours. Emery aura tout gâché. Quelle que soit l'issue de ce match." (Twitter, 17/12)



Louis Nicollin : "[Geoffrey Jourdren] ne veut pas se mettre dans la tête qu'il faut qu'il s'entraîne bien, il se prend pour Buffon, y en a marre. Jusqu'à présent, je l'ai toujours défendu, mais j'en ai plein le cul." (L'Équipe, 13/12)



Cristiano Ronaldo : "Quand on parle de ma vie privée, de mes amis, de l’endroit où je suis allé en vacances, du fait que j’ai ou pas une fiancée, c’est normal. Mais quand il s’agit de quelque chose de grave comme ça, qui à a voir avec la justice… (France Football, 13/12)



Cristiano Ronaldo : "Il y a beaucoup d’innocents en prison. Et moi, je me sens un peu comme ça." (France Football, 13/12)



Karim Benzema: "On me demande de payer mes impôts, je les paye, c’est tout. Ce n’est pas un exploit. Je ne vois pas pourquoi tout le monde a parlé de ça, partout. Moi, je me concentre sur le foot et je paye mes impôts." (07/12)



Pascal Dupraz : "Si je suis fautif d’avoir reçu un projectile sur la tête lors d’un match de football, je m’en excuse auprès de cette caste de nantis qui sévissent sur les ondes…" (Canal+, 30/11)



Bafétimbi Gomis : "Bafé, c'est un joueur qui te fait remonter le bloc, qui fait le pressing, qui est le premier défenseur d'une équipe." (L'Équipe, 30/11)