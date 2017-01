Louis Nicollin : "Je me pose des question sur le coaching (...) Je commence à en avoir plein le cul. On a pas les moyens de le licencier [Hantz] mais c'est à lui de faire son boulot." (France Bleu Hérault, 09/01)

Cristiano Ronaldo : "Il y a beaucoup d’innocents en prison. Et moi, je me sens un peu comme ça." (France Football, 13/12)

Karim Benzema: "On me demande de payer mes impôts, je les paye, c’est tout. Ce n’est pas un exploit. Je ne vois pas pourquoi tout le monde a parlé de ça, partout. Moi, je me concentre sur le foot et je paye mes impôts." (07/12)