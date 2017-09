Vu du banc : Saison 3, Episode 5 - L'équipe de France et Espagne-Italie

Les deux matches de l'équipe de France, face aux Pays-Bas puis au Luxembourg, auront été bien différents dans le résultat mais sans que les performances soient diamétralément opposées. D'un côté, un adversaire sur le déclin, qui cherche à jouer mais bien pressé, et qui permet notamment à Thomas Lemar de jouer entre les lignes. De l'autre, un "petit" au bloc très bas difficile à percer quand, en l'absence de jeu de position au top, les attaques se résument majoritairement à des centres. De tout ça mais aussi du nouveau style espagnol et italien, le premier plus efficace que le second, il en est question dans ce dernier épisode, assuré par le binôme Florent Toniutti-Raphaël Cosmidis. Ce dernier auteur notamment cette phrase incroyable: "On n'a pas les règles d'action qui collent à la volonté que l'on a, on a la photographie mais on n'a pas la vidéo de ce qu'on veut faire." Beau comme du Ronsart. Bonne écoute!