Vu du Banc : Saison 2, Episode 39 - Monaco-Juventus, Real-Atlético et Ajax-Lyon

Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus beaucoup de suspense qu'il ne faut pas analyser les demi-finales aller disputées mardi et mercredi. Et il y a des choses à dire.

La défense de la Juventus, le milieu de l'Atlético et l'attaque de l'Ajax. Mais aussi Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo et le double pivot de Lyon... Certains ont brillé, d'autres beaucoup moins. On en parle pendant un peu plus d'une heure, dans un échange où les participants sont plus souvent d'accord que lors du débat présidentiel. Bonne écoute!