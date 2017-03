Vu du Banc : Saison 2, Episode 28 - Conversation avec Markus Kaufmann

Markus Kaufmann sévit depuis plusieurs sur le blog Faute Tactique, qu'il a fondé, et sur le site de So Foot, où ses "Leçons Tactiques" sont devenues incontournables après les grands matches. En un peu plus d'une heure, il revient sur son parcours, ce qui l'a amené à traiter le foot sous l'angle du jeu et des entraîneurs, les équipes qui l'ont marqué et encore bien d'autres choses. Toujours présents, Christophe et Florent expliquent aussi leur relation au football. Bonne écoute!