Trois arrêts pour un titre

Dimanche soir, le championnat du Mexique se jouait sur un dernier match, une finale retour entre l'América et les Tigres. Avec un succès des partenaires d'André-Pierre Gignac au bout du suspense.

Et de deux titres sur les trois derniers tournois pour les Tigres. Menés jusqu'à deux minutes de la fin de la prolongation, ils ont pu compter sur un gardien en totale réussite sur une séance de tirs au but suivant un match électrique – narré ici par Lucarne Opposée. Tandis que Gignac, Juninho et Guido Pizarro réussissent leur tentative, l'América bute trois fois sur Nahuel Guzmán.