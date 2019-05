Revue de stress #174

Les images

Le zèbre, revisité par les concepteurs du nouveau maillot de la Juventus (via @EmilioSansolini).

Un ballon signé Jean Cocteau entre au Musée national du sport de Nice (via @MuseeduSport).

Les infographies

Visualisation (de l'accroissement) des écarts en Premier League depuis sa création. Les 6-7 premiers sont de plus en plus forts, au détriment de tous les autres. On lit dans chaque colonne le nombre de points acquis par l'équipe dans la position correspondante – la droite indique la tendance (via @GwilymLockwood).

Les profils d'âge de chaque équipe de Premier League cette saison. Lire l'article détaillé (via @experimental361).

Les vidéos

L'hommage à Rogério Ceni pour ses retrouvailles avec Sao Paulo en tant que coach.

A festa pra Rogério Ceni durante o Hino Nacional foi LINDA! De arrepiar!



Assista a Fortaleza x São Paulo no #PremierePlay! Assine já: https://t.co/SUB4weIKcO

Le documentaire "Footballeur et homo, au cœur du tabou" de France TV est disponible en replay.

Vous vous souvenez du Télébeam?

Les SuperLoupes, caméras 4K, palettes graphiques et autres gadgets peuvent aller se rhabiller: en 1992, Charles Bietry présente le TÉLÉBEAM: une modélisation 3D d'une action forte du match, garnie de statistiques

Incroyable ! Du jamais vu ! Quand ca marche bien sûr...

La devinette

International pour la première fois la trentaine passée, j'ai effectué toute ma carrière en Ligue 1 et eu la chance de disputer une Coupe du monde. Membre d'une équipe-type de la saison, j'ai connu trois clubs, sans atteindre les dix buts marqués. J'ai en revanche plusieurs fois rejoint les douches avant tout de monde, au point de codétenir un record.

La réponse de la dernière fois : Federico Balzaretti.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Rudi Garcia (Antonio Rüdiger scia).

La lucarne de la semaine

Happy end: Ribéry s'est enfin réconcilié avec Olivier de Carglass.

Les immanquables

Pourquoi Manchester City réussit mieux en championnat qu'en Ligue des champions? (eurosport.fr)

Un parcours européen comme celui de l'Ajax deviendra peut-être bientôt impossible (lemonde.fr).

De plus en plus de joueurs pros demandent de l'aide pour cause de vulnérabilité psychologique (bbc.com / en anglais).

Le parcours des Bleus sur la route de l'Euro 1984 (chroniquesbleues.fr).

Zoom sur le modèle de Francfort pour le rapport entre le club et les supporters (association-nationale-supporters.fr).

Les clubs allemands et français ne veulent pas de la réforme de la Ligue des champions (lemonde.fr).

Le journalisme sportif. Sociologie d’une spécialité dominée est paru (éd. PUR). Acrimed rend compte de l'ouvrage de Karim Souanef.

Le sport féminin est-il fait pour les hommes? L'émission de France Culture "Du Grain à moudre" a posé la question à Catherine Louveau, Jérôme Cazadieu et Melissa Paza.

Comment faire du journalisme avec les stats, en abandonnant les chiffres magiques et les chiffres muets?

Les podcasts

Vu du Banc invite Julien Momont pour faire le bilan de la saison en Premier League.

Calcio e Pepe s'intéresse notamment à la course pour les places européennes, avec notamment l'Atalanta et la Roma.

Banquette parle carrière et reconversion comme entraîneur avec Fabrice Abriel.

Les tweets-news

À paraître le 30 mai aux Presses universitaires de Rennes, un ouvrage collectif coordonné par Philippe Tétart sur une #histoire des supporters en France, de la Belle époque aux années 1930. Au sommaire, des contributions sur l'Italie, Nîmes et Marseille, Nice, Rennes, Paris, etc.

Nous sommes heureux de vous communiquer la création de l'association loi 1901 Sociochaux !

La bonne enseigne

À Lipari, on a eu la preuve qu'il ne pas s'étonner de voir les Verts repasser inlassablement leurs souvenirs.

Crédits. La lucarne est de gurney, le rébus de Radek et l'enseigne de Espinas.