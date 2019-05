Revue de stress #172

Les images

Dave Flanagan rend hommage à Virgil van Dijk, élu joueur de l'année en Premier League, qui succède ainsi à son coéquipier Mo Salah.

Le New York Cosmos faisait parfois le plein au Giants Stadium, comme ici en 1978 (via @MotherSoccerNL)

Lionel Potillon et Jean-Guy Wallemme sur un tracteur: c'était en 1999 et c'est @ASSEmemories qui nous le rappelle.

Les vidéos

Le résumé de match le plus incroyable de l'année nous vient de Belgique.

Retour du grand moment de l'histoire de l'ASSE.

ASSE-Kiev, Blokhine contre Lopez: les 30 secondes qui changèrent le destin de l'AS Saint-Étienne ??????

(Extrait du DVD "L'épopée 1976") pic.twitter.com/WWS69L8Fpl — Mémoires de l'ASSE (@ASSEmemories) April 24, 2019

Julien Momont décrypte le jeu de l'Ajax sur RMC.

La devinette

International avec deux sélections et plus souvent buteur avec la seconde malgré un nombre bien moins élevé de capes, j'ai gagné une Ligue des champions avec un club, disputé deux finales avec un autre et suis rentré dans une finale de Coupe UEFA avec un troisième. Présent dans l'équipe-type d'un Euro dont mon pays a pourtant été sorti dès les poules, je disputais encore une compétition internationale quinze ans plus tard...

La réponse de la dernière fois : Paulo Sousa.

Le rébus

La réponse de la dernière fois : Sébastien Haller (Sébastien Loeb a l'heure).

La lucarne de la semaine

Le VAR, ça fait aussi mal qu’avant, mais en plus,

on ne voit pas celui qui vous la met.

[-> le Diaporama]

Les immanquables

"Eusébio et l'avènement du football au Portugal" (lecorner.blog).

Retour sur le premier match de l'histoire de la Copa Libertadores (lucarne-opposee.fr).

Ces joueurs qu'on rattache à une image en oubliant le reste de leur carrière... (chroniquesbleues.fr)

Le football a été très tardivement étudié sous un prisme historique en France (dialectik-football.info).

Comprendre d'où vient le racisme dans les stades pour mieux le combattre (liberation.fr).

Le problème de la Serie A, c'est surtout le niveau des adversaires attendus de la Juventus (eurosport.fr).

Des échauffourés ont eu lieu dans les tribunes de la Beaujoire lors du match contre Amiens (20minutes.fr). Les supporters nantais qui sont par ailleurs à l'origine d'un match en hommage à Henri Michel (presseocean.fr).

Le PSG a fait des erreurs, à lui d'en tirer les leçons (lemonde.fr).

Les podcasts

Vu du Banc revient sur les éliminations de Manchester City et Naples des compétitions européennes, fait son top 15 des jeunes de Ligue 1 et analyse les demi-finales aller de C1.

Calcio e Pepe parle notamment des galères de Milan et du titre de la Juventus dans un premier épisode et du bon match de Javier Pastore avec la Roma dans un second.

La Fabrique de l'Histoire parle du développement du football féminin et du supporterisme.

Banquette dresse son onze historique de l'OM.

Le tweet

"Alors quand on vous critique sur twitter, bloquez. Quand on vous critique en vrai, dites à l'autre qu'il n'y connaît rien et que vous savez mieux parce que vous connaissez bien Thierry Henry qui connait bien le foot. Et puis faites une blagues sur les gonzesses." https://t.co/OaApnNu4Pd — HorsJeu (@Horsjeu) April 24, 2019

Les tweets à dérouler

?????? Petit thread sur le scandale du FCSM depuis 5 ans. Pour que les non-initiés comprennent les tenants et aboutissants ???????? — Rémi Farge (@FargeRemi) 21 avril 2019

Petit thread sur les disques sortis sur l'O.M ( ou par des joueurs évoluant au club). — Kivolanov Volabov (@kivolanov) 19 avril 2019

La bonne enseigne

La reconversion dans "l'accès difficile" était évidente pour ce bon vieux Jaap, même si on ne s'attendait pas à le retrouver à Carcassonne.

Crédits. La lucarne est de Jus de Nino, le rébus de Radek et l'enseigne de Pierre-Jean.