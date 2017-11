Revue de stress #124

Le stress est pour nous, la revue est pour vous. On a laissé dériver nos filets pour ramener toutes sortes de choses à la surface, à voir, à regarder, à lire, à réfléchir et même à oublier.

Les images

Bienvenue à River Plate-Unión Santa Fe, Huracan-Velez Sarsfield, CA Independiente-River Plate, Argentinos Jr-Colón et Boca Juniors-Racing (via @RemiBelot).

Nouveau: le maillot waveform de SoundCloud (via @Im__Eden).

Magnifique "Wenger Out" au Zimbabwe (AFP).

Arsenal-Tottenham 1934 à Highbury (via @DomRousseauBlog).

Les vidéos

On n'oublie pas ce tacle interminable de Sol Campbell.

Ten years ago today, Sol Campbell made the longest slide tackle in football history. pic.twitter.com/ARlTySoP0F — Planet Football (@planetfutebol) 21 novembre 2017

Le plan séquence du film Dans ses yeux.

Le slalom de David Ginola face à Barnsley en 1999 en version animée.

Les infographies



Les pays qualifiés pour les trois derniers Mondiaux (via @Amazing_Maps).

Le classement pyrotechnique des tribunes (via @Nielsen_L).

La devinette



Entraîneur de mon club formateur, récemment quitté à la suite de la disparition de ce dernier, j'ai presque toujours joué dans ma région natale, toujours si l'on prend le nouveau découpage en compte. Buteur en Coupe d'Europe, j'ai également été international espoir et champion de D2.

La réponse de la dernière fois : Cyrille Watier.

Le rébus



La réponse de la dernière fois : Anwar El Ghazi (A noir, Aile, G-Asie).

La lucarne de la semaine

Plus gênant pour Mathieu Valbuena: la vidéo de son home-jacking.

[-> le Diaporama]

Les immanquables



Nasser al-Khelaïfi a négocié pour racheter une entreprise accusée de corruption (lequipe.fr).

L'importance des coups de pieds arrêtés à Porto (chroniquestactiques.fr).

Les finances du LOSC sont presque aussi inquiétantes que la situation sportive (france3-regions.francetvinfo.fr).

Les jeunes Français vont de plus en plus s'exporter en Allemagne (lexpress.fr).

Le PSG n'a pas rompu le lien avec ses ultras (lemonde.fr).

Monaco, éliminé de la C1, est victime de la stratégie de vente de ses dirigeants (lemonde.fr).

En Allemagne, les supporters protestent contre la Ligue et la Fédération (ultimodiez.fr).

"Red Socks: à l'ombre de l'OL, la glorieuse histoire des gones du foot à 7" (sofoot.com/blogs/marxist).

En 1966, l'interim baroque du duo Jean Snella-José Arribas à la tête de l'équipe de France (chroniquesbleues.fr).

Les premiers ateliers supporters-policiers ont eu lieu il y a deux semaines (lagrinta.fr).

Les ultras français sont mobilisés contre la répression (leparisien.fr). Et l'ANS n'a pas aimé les propos du patron de la commission de discipline de la LFP (lequipe.fr).

Plusieurs joueurs ont protesté contre l'esclavagisme africain en Libye (lequipe.fr).

Retour sur Hurricanes, série animée britannique sur les traces de Captain Tsubasa durant les années 1990 (footichiste.wordpress.com).

Les chaines de sport misent beaucoup sur les réseaux sociaux pour toucher les jeunes (telerama.fr).

À la source de la création des "Big Four" (coulissesdufootbusiness.com).

Ce jour où John Carew a fait danser Cannavaro (leliberolyon.fr).

Plongée dans le football kazakh (footballski.fr).

Que fait-on si nos terrains synthétiques sont cancérogènes? (20minutes.fr)

La rampe de lancement

Après avoir parcouru la planète sur le Web, les copains de Lucarne Opposée lancent leur magazine, 86 pages de voyages et de rencontres, avec un joli sommaire pour commencer. Une aventure à découvrir et à soutenir sans attendre!

Les tweets



Sainté-Strasbourg programmé le vendredi, y a quelqu'un à la LFP qui a pris un peu trop au premier degré le concept de Black Friday. — Zénon Zadkine (@ZenonBedenik) 23 novembre 2017

dans la peau d'un Sri-lankais de 42 ans, vous devrez vous échapper d'un chantier sans qu'on ne remarque votre disparition https://t.co/GqmnLyvMZd — Ninety Minutes (@rachid_tallaron) 20 novembre 2017

L'image du grenier



En janvier 2001 était publié le premier article des Cahiers du football sur Marcelo Bielsa: un récit de son aventure chilienne, depuis la résurrection de la sélection nationale jusqu'à son épilogue sur fond d'affaires et de batailles politiques. Illustré de photos sur lesquelles il paraît beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui, et de "fan art" – dont ce splendide napperon qui fait dans la dentelle.

La bonne enseigne

Fini la truelle pour les Monégasques, qui ont changé leur façon de défendre.





Crédits. La lucarne est de Tonton Danijel, le rébus de Parkduprince et la bonne enseigne de Mael.