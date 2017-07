Revoir le jeu : ce que le football des années 70 dit du nôtre

Paradoxe : un amateur de football d'aujourd'hui peut voir plus de matches des années 70 ou 80 qu'un amateur de football de ces époques le pouvait. La diffusion des matches procédait alors d'une économie de la rareté, et témoignait du passage progressif d'une consommation essentiellement via les médias écrits ou radiophoniques à une consommation télévisuelle qui prit son essor (et l'industrie du football avec elle) au cours de la seconde de ces décennies.

De nos jours, les plateformes vidéo mettent à disposition une quantité exponentielle de rencontres du passé, et certains sites les agrègent même pour faciliter les recherches et constituer de véritables trésors. Ainsi de Footballia qui, moyennant une inscription, donne accès à des milliers d'affiches de toutes les époques et toutes les compétitions ou presque[1]. On peut donc descendre dans cette mine pour y retrouver des souvenirs ou faire des découvertes rétrospectives. Mais un intérêt majeur de ce filon est, au-delà de la curiosité à satisfaire, la possibilité de voir dans le football d'hier… ce qui a changé dans le football d'aujourd'hui.

On s'est donc offert une dizaine de rencontres des années 70 (voir la liste ci-dessous), avec quelques biais affinitaires et sans pouvoir garantir ce qu'elles peuvent avoir de représentatif de l'époque. (…)

LIRE L'ARTICLE