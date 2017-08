Que voit un arbitre ?

Mieux comprendre l'arbitrage peut-être pas, mais la vitesse du jeu, c'est certain. La "ref cam" utilisée lors du match entre le Real et les MLS All-Stars offre une perspective unique sur la manière dont se vit un match de l'intérieur.



Des joueurs à suivre au plus près, un tacle difficile à juger suivi de joueurs qui viennent vous râler dessus à tour de rôle car ils n'apprécient pas la décision... Être arbitre, ce n'est pas le métier le plus reposant du monde. Même lors d'une rencontre amicale, il faut savoir réagir vite et gérer les interactions. La preuve en images.